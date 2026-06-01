El fin de semana Rodrigo de Paul despertó preocupación entre los fanáticos de la Selección Argentina, a 12 días del comienzo del Mundial, por su actitud en el recital de Tini Stoessel en Perú.

Es que el socio futbolístico de Lionel Messi fue grabado vapeando en el vip del estado de Lima en donde se presentó su novia, y desató el repudio de muchos en las redes sociales.

Mientras sostenía un vaso térmico con su mano derecha, el jugador de Inter de Miami intentó ocultar el cigarrillo electrónico al agacharse, ya que además estaba con su clásica gorrita pese a que era de noche.

Rodrigo de Paul.

El repudio de Matías Vázquez a Rodrigo de Paul

“A mí esto me da bronca”, explotó Matías Vázquez contra el volante de la Selección.

La alarma del conductor de Puro Show fue compartida por Nancy Duré, quien explicó: “Está comprobado que el vapeo es peor que el cigarrillo”.

“Es poco profesional que esté haciendo esta estupidez a días del Mundial. Me jode como hincha de la Selección”, insistió Vázquez.