Rodrigo De Paul y Tini Stoessel viven juntos en una imponente mansión valuada en 3,7 millones de dólares en Miami Shores, uno de los barrios más exclusivos de Florida.

La propiedad, de estética minimalista y completamente blanca, es el refugio privado de la pareja mientras ambos atraviesan el mejor momento de su relación, con casamiento confirmado para fines de 2026.

La historia de esta propiedad tiene su propio capítulo en el romance de la pareja. De Paul la adquirió a comienzos de 2023 con la intención de convivir con la cantante, pero la ruptura que vivieron meses después hizo que la casa quedara vacía sin ser vendida.

Vista exterior de la mansión de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul en Miami Shores Por: Instagram

Fue recién a comienzos de 2025, cuando retomaron su vínculo, que la mansión se convirtió en el hogar que siempre estuvo destinada a ser.

Hoy es uno de sus principales puntos de encuentro, especialmente porque el mediocampista pasa la mayor parte del año en Miami jugando en el Inter Miami junto a Lionel Messi.

CÓMO ES POR DENTRO LA MANSIÓN DE TINI Y DE PAUL EN MIAMI

Con 327 metros cuadrados cubiertos, la propiedad cuenta con cuatro habitaciones y cuatro baños distribuidos en una sola planta. El interior apuesta por una decoración minimalista donde dominan los blancos, grises y la madera, creando una atmósfera cálida y sofisticada a la vez.

La cocina completamente equipada Por: Instagram

La cocina está completamente equipada con horno empotrado, lavavajillas, máquina de hielo, microondas, una isla central y zona de desayuno, ideal para quienes —como la pareja— alternan entre la vida hogareña y las giras internacionales.

La habitación principal, por su parte, es amplia y luminosa gracias a grandes ventanales que conectan directamente con el jardín, y tiene un baño en suite con ducha tipo spa y bañera con vistas al exterior.

Ambientes y baño modernos con terminaciones en blanco y madera Por: Instagram

LA PILETA Y EL JARDÍN QUE LES DA PRIVACIDAD

El exterior es, sin dudas, uno de los puntos más destacados de la propiedad. El jardín tiene una superficie similar a la de toda la planta cubierta, lo que lo convierte en un espacio enorme para descansar lejos de las cámaras. En el centro se luce una pileta climatizada rodeada de palmeras y árboles frondosos que funcionan como una barrera natural contra los flashes y los curiosos.

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul - La imponente casa Por: Instagram

Esa privacidad es clave para una pareja de alto perfil como De Paul y Tini, que suelen ser blanco permanente de los medios.

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul - La imponente casa Por: Instagram

Si bien sus agendas los obligan a viajar constantemente —ella por sus shows y él por la competencia de la MLS y la selección argentina—, Miami Shores se convirtió en su base de operaciones y en el lugar donde imaginan su vida juntos de cara al casamiento que ya confirmaron para los próximos meses.