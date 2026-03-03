En medio de una ola de rumores sobre una supuesta crisis, Rodrigo De Paul y Tini Stoessel eligieron el camino más directo: mostrarse juntos y enamorados en redes sociales. Un simple gesto público bastó para desactivar las versiones que hablaban de tensión en la pareja.

Todo comenzó cuando el periodista Juan Etchegoyen aseguró que el nombre elegido por Cami Homs para su hija, Aitana, no habría caído bien en el entorno de Tini. Según Etchegoyen, esto habría generado una charla incómoda entre la cantante y el futbolista, alimentando especulaciones sobre un posible cortocircuito.

Tini Stoessel (Foto: Instagram @tinistoessel)

El nombre Aitana, además, remite a la artista española que estuvo vinculada sentimentalmente con Sebastián Yatra tras su separación de Tini en 2020, lo que sumó más leña al fuego de los rumores.

LA REACCIÓN DE TINI STOESSEL ANTE LOS RUMORES DE CRISIS CON RODRIGO DE PAUL

En medio de ese clima, Tini Stoessel publicó un “carrete” de fotos en su cuenta de Instagram. Entre imágenes de ensayos, momentos cotidianos y postales de su vida profesional, incluyó una instantánea junto a Rodrigo De Paul. Los dos, sentados uno al lado del otro, miran a cámara con complicidad. En la descripción, solo dos emojis: una carita feliz y un corazón.

El posteo de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul (Foto: Instagram @tinistoessel)

La reacción de De Paul fue inmediata y contundente. Desde su cuenta oficial, comentó: “Mi vida“. Una frase breve, pero suficiente para dejar en claro el presente de la pareja y despejar cualquier duda sobre su relación.

El intercambio público funcionó como un mensaje claro. Sin declaraciones formales ni comunicados, la pareja eligió mostrarse unida y afectuosa, justo cuando las especulaciones giraban en torno al supuesto malestar por el nombre elegido por Homs.

Tini Stoessel (Foto: Instagram @tinistoessel)

