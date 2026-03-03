Mientras Tini Stoessel y Rodrigo De Paul transitan su segunda oportunidad como pareja con un perfil mucho más bajo que en su primera etapa, en las últimas horas trascendió una información que podría haber generado cierta incomodidad puertas adentro.

Fue Juan Etchegoyen quien reveló el dato en su programa Mitre Live, donde aseguró que el nombre que eligió Cami Homs para su hija —fruto de su relación con José Sosa— no habría caído nada bien en el entorno de la cantante.

Según detalló el periodista, el nombre Aitana habría sido el disparador de una conversación incómoda entre la artista y el mediocampista de la Selección Argentina, que incluso habría derivado en un breve cortocircuito en la relación.

Foto de Instagram @camihoms

TINI STOESSEL Y RODRIGO DE PAUL: EL DETALLE QUE HABRÍA PROVOCADO UN CORTOCIRCUITO EN SU RELACIÓN

“Quiero decir que no cayó bien el nombre que eligió Cami Homs para su hija”, comenzó diciendo Etchegoyen al aire.

De acuerdo a la información que maneja el comunicador, Tini Stoessel se habría sorprendido al enterarse de la elección del nombre, al punto de planteárselo directamente a Rodrigo De Paul.

“A mí me cuentan que el nombre Aitana fue motivo para una conversación de Tini y Rodrigo donde a la cantante le molestó bastante esto”, agregó.

El trasfondo de esta supuesta molestia no sería casual. Tal como recordó Etchegoyen, el nombre Aitana remite directamente a la artista española que comenzó una relación con Sebastián Yatra tiempo después de su separación de Tini, en un episodio que en su momento generó un fuerte impacto mediático.

“A mí me describen una conversación áspera de Tini y Rodrigo sobre el tema del nombre de la flamante hija de Cami Homs”, concluyó el periodista.