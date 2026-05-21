La China Suárez declaró ante la Justicia de Turquía a favor de Mauro Icardi en medio de la disputa legal que el futbolista mantiene con Wanda Nara por la tutela de sus hijas. Y fue Ángel de Brito quien reveló en vivo parte del extenso testimonio de la actriz en LAM.

Durante el programa, el conductor reparó en una fuerte frase de Eugenia Suárez sobre el vínculo de Icardi con sus hijos y aprovechó para lanzar un comentario filoso dirigido a Benjamín Vicuña y Nicolás Cabré.

“La China dijo que Mauro es un muy buen padre, que se ocupa muy bien tanto de sus propias hijas como de sus tres hijos. Y que sus propios hijos tratan a Mauro como a un padre y lo consideran como tal. Un beso para Vicuña y un beso para Cabré”, disparó Ángel de Brito al aire, mientras entrevistaba a Ana Rosenfeld, abogada de Wanda Nara.

La letrada confirmó además que Icardi busca vivir con las niñas, en el marco del proceso judicial que atraviesa con su ex pareja.

Ángel de Brito leyó la declaración de la China Suárez y lanzó un filoso comentario sobre Vicuña y Cabré (América TV)

La declaración de la China Suárez que leyó Ángel de Brito en LAM

En el documento judicial, la actriz aseguró: “La señora Eugenia manifestó que ella también tiene tres hijos, que dos de sus hijas tienen edades similares a las de las hijas de Mauro y que además tiene un hijo de cinco años”.

Luego agregó: “Señaló que su hijo quiere mucho a Mauro y que la relación de Mauro con sus hijas también es muy buena. Indicó que Mauro es un muy buen padre, que se ocupa muy bien tanto de sus propias hijas como de sus tres hijos, que su comunicación con ellos es muy buena, y que sus propios hijos tratan a Mauro como a un padre y lo consideran como tal”.

Además, la China destacó la convivencia familiar que comparte con el futbolista y las hijas de Wanda Nara.

“La señora Eugenia manifestó que la relación de Mauro con sus hijas es muy buena, que pasan muy buenos momentos juntos, y que en dos ocasiones han permanecido juntos durante períodos prolongados, durante los cuales pasaron momentos muy agradables”, leyó De Brito.

También detalló: “Señaló que juegan juntos, que sus propias hijas tienen edades similares, por lo que se divierten mucho juntas, juegan, se maquillan de forma divertida y bailan”.

Incluso, según el documento, la actriz mostró pruebas del vínculo familiar: “Durante la entrevista, la señora Eugenia mostró desde su teléfono móvil videos y fotografías en los que estaban jugando juntos. Indicó que también existen videos en los que se los ve nadando en el mar y jugando con una pelota”.

En otro tramo de la declaración, la actriz sostuvo: “La señora Eugenia manifestó que mantiene una buena relación con Mauro, que Mauro es un buen padre y un buen progenitor, que actualmente tienen un entorno familiar saludable, y que tienen planes positivos para el futuro, indicando que han hecho buenos planes para todos los niños”.

Por último, el documento cierra con una referencia al difícil contexto judicial y familiar que atraviesan: “La señora Eugenia añadió que, durante el proceso de divorcio que están atravesando Mauro y los niños, ella ha intentado apoyarlos en la medida de lo posible, procurando que los niños no se vean negativamente afectados por la situación, y que durante el tiempo que pasan juntos no hace distinciones entre ellos y sus propios hijos, tratando de ocuparse de ellos y apoyar a Mauro”.