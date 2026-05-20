Mauro Icardi le cumplió un gran sueño a la China Suárez: viajar a Japón. La información fue dada por Gustavo Méndez en La Mañana con Moria, donde contó que la pareja se encuentra disfrutando de un viaje muy especial para la actriz.

“Mauro Icardi le acaba de cumplir el sueño a la China Suárez y están en Japón”, aseguró el panelista al aire.

El destino no es casual. La actriz siente una profunda fascinación por la cultura japonesa debido a su descendencia familiar y desde hace años deseaba conocer ese país.

Por qué la China Suárez no había podido viajar antes a Japón

Durante el programa, Gustavo Méndez recordó que Eugenia Suárez ya había tenido la intención de visitar Japón tiempo atrás, aunque finalmente no pudo concretarlo por una situación personal.

“Ella no pudo ir en su momento con Marley porque estaba internada Magnolia y fue Jimena Barón”, explicó el periodista.

En marzo de este año, quien se había adelantado a recorrer Japón fue Wanda Nara, que viajó junto a Martín Migueles y compartió varias imágenes del impactante destino asiático en sus redes sociales.

Qué hará Mauro Icardi tras el viaje con la China Suárez

Además, Méndez reveló cómo continuará la agenda de Mauro Icardi después de este viaje romántico con la actriz.

“Después de Japón se van a Turquía y luego viene a la Argentina. Icardi ya pidió ver a sus familiares”, contó.

El futbolista acaba de consagrarse campeón con el Galatasaray y tendría intenciones de reencontrarse con sus hijas durante su próxima estadía en el país.

El filoso comentario de Moria Casán sobre Benjamín Vicuña

En medio del tema, Moria Casán no dejó pasar la oportunidad para lanzar una de sus clásicas frases picantes y puso en escena a Benjamín Vicuña, ex pareja de la China Suárez.

“Esto Vicuña no se lo podía dar. Tenía que dejar Secreto en la montaña y no lo puede besar a Lamothe”, disparó entre risas.

Actualmente, el actor chileno protagoniza junto a Esteban Lamothe la obra Secreto en la montaña en el Multiteatro, una adaptación teatral inspirada en la reconocida película.