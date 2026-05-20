La fiesta de los Martín Fierro 2026 dejó una de las imágenes más comentadas de la noche: el abrazo entre Moria Casán y Georgina Barbarossa después de años de distanciamiento.

Ahora, el vínculo volvió a dar un nuevo paso cuando la conductora de A la Barbarossa comenzó a seguir a La One en Instagram y compartió un conmovedor posteo recordando su amistad.

La reacción de Moria ocurrió en vivo durante La Mañana con Moria, donde Nazarena Di Serio le preguntó por el inesperado gesto de Georgina.

Así reaccionó Moria Casán al ver que Georgina Barbarossa la empezó a seguir (eltrece)

“Ella me empezó a seguir. Gracias, Georgi”, expresó Casán apenas salió el tema al aire.

Fue entonces cuando Nazarena le consultó entre risas: “¿Vos le devolviste el seguimiento? ¿Lo podemos hacer en vivo?”. Sin problemas, Moria tomó su celular y aceptó hacerlo frente a cámara.

“Esto fue anoche y anoche no usé nada. Ella subió un posteo de cuando hicimos Locas por ellos en el ‘91”, comentó mientras mostraba la publicación.

Georgina Barbarossa la empezó a seguir a Moria Casán (Instagram)

El emotivo posteo de Georgina Barbarossa para Moria Casán

Acto seguido, Moria leyó el mensaje que Georgina publicó luego de reencontrarse con ella en los Martín Fierro 2026.

“Esto me lo mandó anoche la Barbarossa: ‘Hoy y ayer, 2026 y 1997. Martín Fierro y Locas x ellos, donde nos hicimos amigas. La vida es un carnaval @moria_laone’”, compartió la diva.

Sin perder su estilo ácido y descontracturado, Casán también reaccionó a la foto vintage que eligió Georgina para el posteo.

“¡Qué mal estoy en esa foto! Por favor, sacá esto. Soy una monstrua. Poneme un filtro. No tengo la cara así”, lanzó entre carcajadas.

El histórico distanciamiento entre Moria y Georgina

La amistad entre ambas figuras se había quebrado años atrás luego de unas declaraciones de Moria tras la muerte de Miguel “El Vasco” Lecuna, el marido de Georgina Barbarossa.

Aunque tiempo después La One pidió disculpas, Barbarossa nunca logró superar del todo aquellas palabras, ya que Casán había vinculado al Vasco con las adicciones, algo que provocó un fuerte quiebre en la relación.

Por eso, el abrazo que protagonizaron en los Martín Fierro 2026 sorprendió al mundo del espectáculo y rápidamente se volvió viral en redes sociales.

Antes de cerrar el tema en su programa, Moria destacó especialmente una palabra utilizada por Georgina en su publicación.

“Recibo este posteo como una amorosidad. Ella pone la palabra ‘amistad’”, concluyó emocionada.