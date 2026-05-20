Los olores fuertes en la cocina suelen quedarse durante horas, incluso después de limpiar. Frituras, pescado, cebolla o ajo pueden impregnar cortinas, ropa y distintos ambientes de la casa.

Sin embargo, hay un truco casero con vinagre que muchas personas comenzaron a utilizar porque ayuda a neutralizar esos aromas de forma rápida y sin necesidad de productos químicos costosos.

Cómo usar vinagre para eliminar malos olores de la cocina

El método es simple y requiere pocos elementos:

Qué necesitás

1 taza de vinagre blanco

1 olla pequeña

Agua (opcional)

Paso a paso

Colocá el vinagre en una olla pequeña. Llevá la preparación a fuego bajo durante algunos minutos. El vapor ayudará a neutralizar los olores fuertes del ambiente. También se puede agregar un poco de agua para suavizar el aroma del vinagre.

Muchas personas utilizan este truco después de cocinar pescado, freír alimentos o preparar comidas con mucho condimento.

Por qué el vinagre ayuda a sacar los malos olores

El vinagre blanco tiene propiedades ácidas que ayudan a neutralizar partículas responsables de los olores intensos en el aire.

Por eso, además de usarse para limpieza, también se convirtió en uno de los trucos caseros más populares para mantener la cocina con un aroma más fresco.

Otros usos del vinagre en la cocina

Además de eliminar olores, el vinagre también puede servir para:

Limpiar el microondas

Quitar grasa de algunas superficies

Desinfectar tablas de cocina

Reducir olores en la heladera

Limpiar cafeteras y pavas eléctricas

Gracias a su versatilidad y bajo costo, el vinagre sigue siendo uno de los productos más utilizados en los hogares para resolver problemas cotidianos.