Cada vez más personas buscan soluciones caseras, económicas y sustentables para limpiar y eliminar malos olores en el hogar. En ese contexto, una mezcla comenzó a viralizarse en redes sociales por sus sorprendentes beneficios: café usado y bicarbonato de sodio.
Aunque parecen ingredientes sin relación, juntos pueden convertirse en un gran aliado para distintas tareas domésticas gracias a sus propiedades absorbentes y desodorizantes.
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Para qué sirve mezclar café usado con bicarbonato de sodio
Uno de los usos más populares de esta combinación es eliminar malos olores de ambientes, heladeras, zapatos o tachos de basura.
El café usado ayuda a absorber aromas intensos, mientras que el bicarbonato potencia el efecto neutralizador. Por eso, muchas personas colocan la mezcla en pequeños recipientes dentro de la cocina o el baño.
Además, también puede utilizarse como limpiador casero para superficies difíciles.
Cómo preparar la mezcla de café y bicarbonato
La preparación es muy simple:
- 2 cucharadas de café usado y seco.
- 1 cucharada de bicarbonato de sodio.
Una vez mezclados, se puede usar directamente sobre superficies o colocar en un recipiente abierto para absorber olores.
Incluso algunas personas lo utilizan como exfoliante para manos después de cocinar, ya que ayuda a quitar aromas fuertes como ajo o cebolla.
Otros usos virales de esta mezcla casera
La combinación de café usado y bicarbonato también empezó a recomendarse para:
- Limpiar ollas o utensilios con suciedad adherida.
- Neutralizar olores en el auto.
- Dar brillo a algunas superficies.
- Ahuyentar insectos en ciertos espacios exteriores.
Además de ser una alternativa económica, reutilizar el café usado ayuda a reducir desperdicios y darle una segunda vida a un residuo cotidiano.
Por eso, esta mezcla se convirtió en uno de los trucos caseros más comentados en redes sociales y cada vez más personas la prueban en sus hogares.