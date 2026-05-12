Cada vez más personas buscan soluciones caseras, económicas y sustentables para limpiar y eliminar malos olores en el hogar. En ese contexto, una mezcla comenzó a viralizarse en redes sociales por sus sorprendentes beneficios: café usado y bicarbonato de sodio.

Aunque parecen ingredientes sin relación, juntos pueden convertirse en un gran aliado para distintas tareas domésticas gracias a sus propiedades absorbentes y desodorizantes.

Para qué sirve mezclar café usado con bicarbonato de sodio

Uno de los usos más populares de esta combinación es eliminar malos olores de ambientes, heladeras, zapatos o tachos de basura.

El café usado ayuda a absorber aromas intensos, mientras que el bicarbonato potencia el efecto neutralizador. Por eso, muchas personas colocan la mezcla en pequeños recipientes dentro de la cocina o el baño.

Además, también puede utilizarse como limpiador casero para superficies difíciles.

Cómo preparar la mezcla de café y bicarbonato

La preparación es muy simple:

2 cucharadas de café usado y seco.

1 cucharada de bicarbonato de sodio.

Una vez mezclados, se puede usar directamente sobre superficies o colocar en un recipiente abierto para absorber olores.

Incluso algunas personas lo utilizan como exfoliante para manos después de cocinar, ya que ayuda a quitar aromas fuertes como ajo o cebolla.

Otros usos virales de esta mezcla casera

La combinación de café usado y bicarbonato también empezó a recomendarse para:

Limpiar ollas o utensilios con suciedad adherida.

Neutralizar olores en el auto.

Dar brillo a algunas superficies.

Ahuyentar insectos en ciertos espacios exteriores.

Además de ser una alternativa económica, reutilizar el café usado ayuda a reducir desperdicios y darle una segunda vida a un residuo cotidiano.

Por eso, esta mezcla se convirtió en uno de los trucos caseros más comentados en redes sociales y cada vez más personas la prueban en sus hogares.