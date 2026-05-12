Silvina Escudero sorprendió a sus seguidores al publicar una foto retro junto a su abuela desde la playa. Lo que más llamó la atención fue el enorme parecido físico entre ambas.

En la imagen, se puede ver a Silvina abrazada a su abuela bajo una sombrilla, y acompañó la tierna postal con un mensaje cargado de amor y admiración.

Silvina Escudero mostró una foto de su abuela y sorprendió con el increíble parecido (Foto de Instagram)

En qué es parecida Silvina Escudero a su abuela

“Todos escribiéndome me soy un calco a la abuela. Amo que me lo digan. ¡Sí! Lo soy. Y no solo físicamente, en su personalidad también", comenzó escribiendo Escudero.

“Su fuerza de voluntad, empuje, valentía, amor y protección por los animales y mil cosas más, también lo heredé de ella”, detalló la artista junto a un emoji de corazón rojo.

La publicación rápidamente generó repercusión entre sus seguidores, quienes coincidieron en el gran parecido entre Silvina y su abuela, además de destacar la sensibilidad del mensaje.

El posteo llega en un momento especial para la bailarina: en abril, Silvina Escudero confirmó su separación de Federico, su pareja de casi una década.