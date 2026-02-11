Un momento de máxima tensión se vivió en Polémica en el Bar cuando Luis Ventura y Silvina Escudero protagonizaron un escandaloso cruce al aire en medio de un debate sobre las comunidades furrys y therians.

La bailarina defendió a quienes forman parte de esos grupos y el periodista reaccionó con furia tras sentirse cuestionado.

Todo comenzó cuando en la mesa dialogaban con un integrante de la comunidad furry y Ventura puso el foco en el uso de disfraces.

Captura de América TV, Polémica en el Bar.

Escándalo en Polémica en el Bar: Luis Ventura estalló a los gritos contra Silvina Escudero

Luis Ventura: -El disfraz, o ese traje, ¿vos te lo ponés para tu vida normal? Para ir a la facultad, para ir a jugar al fútbol...

Silvina Escudero: -No.

Ventura: -¿Cuándo lo usás? ¿Cuándo te lo ponés?

Furry: -Cuando me junto con amigos de la comunidad Furrys.

Captura de América TV, Polémica en el Bar.

En ese momento, Escudero intervino con una comparación que encendió la mecha del conflicto:

Escudero: -Perdón, cuando vos te juntás con tus amigos a jugar al poker, ¿no toman whisky?

Ventura (gritos): -Vos no me vas a manejar la vida a mí. Vos te llamás Silvina Escudero y yo me llamo Luis Ventura. Lo único que falta es que me digas ‘vos ponete el disfraz’. ¡No! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡No quiero!

Escudero: -Bueno, vos hacé lo que quieras con tus amigos, que él hace lo que quiere con sus amigos.

Ventura: -Estás dando órdenes para acá. Hacé tu vida que yo hago la mía. Mis hijos no se van a poner un disfraz y yo tampoco.

¿Qué son los furries?

Los furries son personas que sienten interés por los animales con características humanas (animales que hablan, caminan en dos patas, se visten, tienen personalidad humana, etc.).

Ejemplos:

Personajes como los de Zootopia , Bugs Bunny o Sonic .

Dibujos, cómics o animaciones con animales “humanizados”.

Algunas cosas importantes:

No es una orientación sexual ni una identidad de género.

Para la mayoría es un hobby o comunidad artística .

Algunos crean un personaje propio llamado fursona (una versión animal que los representa).

Una parte usa fursuits (disfraces), pero no todos.

Es básicamente una subcultura creativa y social.

¿Qué son los therians?

Los therians son personas que sienten que, a nivel interno o espiritual/psicológico, tienen una conexión profunda con un animal específico, al punto de identificarse parcialmente como ese animal.

Por ejemplo:

Alguien que siente que su identidad interior es de lobo, gato, ave, etc.

No creen que físicamente sean animales, sino que su identidad interna se relaciona con uno.

No es: