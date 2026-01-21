Un fuerte cruce se vivió en Polémica en el Bar durante un debate sobre los perros que muerden y la responsabilidad de sus dueños. Una frase de Daniel Fava desató la indignación de Silvina Escudero, reconocida defensora de los animales, y generó uno de los momentos más tensos del programa.

Mientras analizaban distintos casos, el periodista lanzó una declaración que encendió la polémica: “Hay perros que se te prenden y no los podés sacar si no le pegás un tiro”.

De inmediato, Escudero reaccionó, visiblemente shockeada. “No, me preocupa que digas eso porque la gente lo está mirando”, retrucó en vivo.

Silvina Escudero estalló contra Daniel Fava en Polémica en el Bar

Lejos de dar marcha atrás, Fava profundizó su postura y planteó ejemplos extremos: “Quiero buscar videos de pitbulls agarrando nenes”.

La bailarina volvió a interrumpirlo, alarmada: “Pará, porque hay gente que nos está mirando y va a creer que esa es la solución y es gravísimo lo que estás diciendo”.

El intercambio fue subiendo de tono cuando el periodista insistió: “Contame cuál es la solución de un pitbull que agarra a un nene y le arranca el brazo”.

Sin esquivar el debate, Silvina fue tajante: “Es gravísimo eso también. Los culpables no son los animales, son los hijos de puta de los dueños. Esos son los culpables”.

Ante la repregunta de Fava sobre si el dueño manda al perro a atacar, Escudero sostuvo su postura con firmeza: “Si sabés que tenés un perro agresivo, sea pitbull, mestizo o de cualquier raza, el responsable es el dueño. Nunca un animal tiene la culpa”.

Consciente del revuelo generado, Daniel Fava intentó aclarar su punto, aunque volvió a encender la discusión: “No estoy diciendo que hay que matar perros, pero si no le pegás un palazo en la cabeza o no le pegás un tiro, no te suelta”.