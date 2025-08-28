Silvina Escudero decidió contar públicamente la lucha más difícil de su vida: su búsqueda por convertirse en madre. A sus 41 años, la bailarina reveló que junto a su esposo, Federico, lleva más de cinco años intentando tener un hijo, en un camino marcado por pérdidas, tratamientos y pausas que transformaron su rutina y su carrera.

En una entrevista en Bondi Live, conducido por Nazarena Vélez, Laura Ubfal y Barbie Vélez, Escudero se mostró visiblemente movilizada y admitió: “Venimos atravesando muchos duelos, mucha tristeza. Yo siempre trato de mostrar alegría, pero a veces no está la alegría”.

La bailarina contó que, aunque en el pasado había hablado de la pérdida de un embarazo, esa no fue la única vez: “Solo conté un embarazo que perdí, pero no fue el único”, confesó, dejando al descubierto la magnitud del dolor que atravesó. Uno de los episodios más difíciles ocurrió en el verano de 2024, cuando perdió un embarazo que había generado una gran ilusión en la pareja.

Foto: Instagram (@escuderosilvina)

Esa experiencia la llevó a frenar por completo su actividad profesional para dedicarse de lleno a su deseo de ser mamá. Durante esos dos años de pausa, Silvina se sometió a distintos tratamientos de fertilidad: “Me hice varios tratamientos; para los que no saben, es muy duro. El cuerpo de una mujer pasa por muchas cosas, pinchazos y demás. Yo trabajo con mi cuerpo y me estaba costando mucho”, explicó con crudeza.

La bailarina también compartió que buscó apoyo terapéutico especializado en maternidad, duelos y traumas, además de recurrir a terapias alternativas que la ayudaron a transitar el dolor desde diferentes ángulos.

El vínculo con sus seguidores en redes sociales también se volvió fundamental: “Me escriben muchas madres y padres partidos al medio, diciendo que no saben cómo acompañar a sus parejas”, relató, destacando que ese ida y vuelta le permitió sentirse menos sola y entender que su experiencia refleja la de miles de personas que enfrentan el mismo camino.

A pesar de todo, Silvina aseguró que está en un proceso de volver a recuperar su rutina y reconectar con lo que la apasiona: “Me costó, pero me propuse arrancar de nuevo, ser la Silvina que era, seguir con mi trabajo y con lo que me apasiona”, cerró, a flor de piel.

Silvina cumplió el sueño de casarse con Federico (Foto: Movilpress)

SILVINA ESCUDERO QUEBRÓ EN LLANTO AL HABLAR DE LA PÉRDIDA DE SU EMBARAZO: “ES UN DUELO MUY PERSONAL Y PRIVADO”

A pocos meses de conocerse la dolorosa noticia sobre la pérdida de su embarazo en la semana 14, Silvina Escudero volvió a abrir su corazón y no pudo evitar quebrar en llanto al detallar cómo fue ese duro proceso junto a su esposo, Federico.

“Con mi marido estamos hace cinco años y medio en la búsqueda. Hay personas a las que les es fácil y a otras que no”, comenzando diciendo la bailarina en Almorzando con Mirtha, el programa que conduce Mirtha Legrand por eltrece.

“Me costó un montón y estuve muy triste. Mi pareja también, por supuesto. Mi Instagram ha explotado de mensajes de parejas que han pasado por esta situación tan dolorosa. Es un duelo silencioso y solitario porque no se habla”, agregó, a flor de piel.

Foto: Captura (eltrece)

“Es la vida de cada uno y hay situaciones trágicas, pero a pesar de todo lo que me sucede, soy agradecida y siempre sigo luchando por mis sueños”, siguió. Y cerró, con lágrimas en los ojos y visiblemente conmovida: “Si uno no lo atraviesa, no sabe lo difícil que es. Vuelvo a decir que es un duelo muy personal y muy privado, pero es la vida”.