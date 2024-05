A pocos meses de conocerse la dolorosa noticia sobre la pérdida de su embarazo en la semana 14, Silvina Escudero volvió a abrir su corazón y no pudo evitar quebrar en llanto al detallar cómo fue ese duro proceso junto a su esposo, Federico.

“Con mi marido estamos hace cinco años y medio en la búsqueda. Hay personas a las que les es fácil y a otras que no”, comenzando diciendo la bailarina en Almorzando con Mirtha, el programa que conduce Mirtha Legrand por eltrece.

“Me costó un montón y estuve muy triste. Mi pareja también, por supuesto. Mi Instagram ha explotado de mensajes de parejas que han pasado por esta situación tan dolorosa. Es un duelo silencioso y solitario porque no se habla”, agregó, a flor de piel.

“Es la vida de cada uno y hay situaciones trágicas, pero a pesar de todo lo que me sucede, soy agradecida y siempre sigo luchando por mis sueños”, siguió. Y cerró, con lágrimas en los ojos y visiblemente conmovida: “Si uno no lo atraviesa, no sabe lo difícil que es. Vuelvo a decir que es un duelo muy personal y muy privado, pero es la vida”.

SILVINA ESCUDERO, A CORAZÓN ABIERTO, SOBRE CÓMO ATRAVIESA LA PÉRDIDA DE SU EMBARAZO

A poco de haber contado el dolor por el que atraviesa después de haber perdido un embarazo junto a su esposo, Federico, Silvina Escudero abrió su corazón y habló a fondo de cómo vive esta nueva etapa en su vida.

“La verdad creí que me moría. Algo en mí no volvió a ser la misma, dudo volver a ser la misma, pero intento guardarme los lamentos y la oscuridad para comunicar lo positivo, y lo positivo es que sí se puede salir”, expresó Silvina (en marzo pasado) en Agarrate Catalina, el ciclo radial que conduce Catalina Dlugi por La Once Diez.

“Que se puede salir y tener la certeza de que Dios tiene un camino marcado, que no tenemos control de nada, pero que vale la pena hacer todo lo humanamente posible”, agregó, en referencia a cómo atraviesa el duelo de la pérdida de su embarazo.

“Cuando uno atraviesa situaciones tan trágicas no vuelve a ser el mismo, uno tiene un nuevo comienzo. La vida determinará qué haré, yo soy muy creyente y muy cuidadosa porque mientras yo paso por esto, otros están pasando por situaciones difíciles”, añadió.

Y cerró: “A todos nos pasa, atravesamos pérdidas, duelos, nos rompemos, levantamos los pedazos, y mientras pasa el tiempo cada vez nos sentimos mejor parados, y sonreímos, y cada vez sonreímos más seguido, y la vida se impone”.