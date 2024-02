Silvina y Vanina Escudero son dos figuras que han llegado prácticamente juntas a los medios de comunicación y se han mantenido unidas durante todos estos años tanto frente como atrás de cámara, a diferencia de otras hermanas famosas.

Luego de una triste situación personal que atravesó Silvina, las hermanas visitaron LAM, y allí hablaron a corazón abierto con Ángel de Brito sobre su armoniosa relación, pero también sobre sus cruces y ahí surgió una discusión al respecto.

Todo comenzó cuando Ángel le recordó a Silvina que siempre se destacó por su falta de filtro y ella coincidió. “A mí Vanina siempre me decía, de la cabeza va tu lengua. (…) Tenés que pensar un poco, analizar un poco lo que estás diciendo. No porque no sea cierto, pero a veces no tenés que decir todo lo que pensás. Y bueno, lo aprendí ya de grande”, confesó la morocha.

CÓMO FUE EL CRUCE DE LAS HERMANAS SILVINA Y VANINA ESCUDERO TRATANDO DE PONERSE DE ACUERDO SOBRE SUS DISCUSIONES

“Por eso también nos llevamos tan bien y también funcionamos bien laburando porque es como que vamos compensando. O sea, si las dos fuésemos súper desbocadas como Sil o mucho más cautas como yo, creo que no fluiría tanto”, agregó Vanina.

Las dos hermanas hicieron gala de su excelente relación personal y laboral, y De Brito aprovechó para preguntarles si alguna vez se pelearon. “Sí, estuvimos peleadas, pero… qué sé yo… Poco tiempo, ¿no?”, señaló Vanina, a lo que Silvina le replicó “¿Cuándo?”.

No sé, en la vida. Alguna vez, supongo que como en cualquier vínculo, ¿no? No sé. Años”, trató de remarla Vanina, pero su hermana la picanteó con un “Algo habrás hecho”. Sin embargo, Silvina reflexionó y aceptó: “Sí, pero muy poco, muy poco”.

