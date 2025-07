Recién llegada a Turquía, China Suárez se hizo eco de una polémica versión que arrojó Ángel de Brito sobre la presunta furia de Benjamín Vicuña por no poder ver a sus hijos y le respondió con todo, atendiendo al conductor de LAM y a su ex.

QUÉ DIJO ÁNGEL DE BRITO QUE INDIGNÓ A CHINA SUÁREZ

“Al no poder contactarlos, Benjamín fue a buscarlos a la casa. Nadie le contestaba. El encargado le dijo que no sabía nada. Fue a la comisaría a denunciar el impedimento de contacto. Hay video de Benjamín en la puerta de la casa de la madre de los niños”, escribió Ángel en una historia que subió a Instagram.

Y continuó: “En la comisaría le dijeron que debe iniciar una acción penal en su contra. Lo hará mañana. Hoy es feriado”.

“En estos tres días no pudo ver a sus hijos. Hoy (9 de Julio) le tocaba tenerlos y fue imposible”, expuso el conductor de LAM, desde su red social porque no pudo ir al programa por una lesión en la pierna.

CHINA SUÁREZ EXPLOTÓ CONTRA ÁNGEL DE BRITO Y LE DIO DURO A BENJAMÍN VICUÑA

Desde Estambul, la China se puso al tanto de los dichos de Ángel de Brito y lo salió a desmentir furiosa.

“Odio hacer esto, pero a los mentirosos, mala leche, se los desmiente con pruebas. ¿De qué impedimento de contacto hablan?”, escribió la actriz en su red junto a la captura de un chat que daría prueba de su predisposición para que Vicuña vea a Amancio y Magnolia.

Y siguió con su letal arremetida: “¿De qué impedimento hablás, Ángel? No me digas que no sabés que hoy, en este momento, está durmiendo en casa de su padre con mi niñera a cargo.

"A pesar del escándalo que hicieron mis hijos hoy, como cada vez que se tienen que ir a casa de su papá”.

“Me callé años. Años. Se terminó. No me van a pisar más”, finalizó la China Suárez, echando por tierra la acusación de impedirle a Benjamín Vicuña que vea a sus hijos y dejando entrever que los menores no estarían a gusto en la casa de su padre.

