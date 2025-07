A 24 horas de haberse conocido la separación de Nico Vázquez y Gime Accardi, las causas de esta ruptura siguen generando comentarios de todo tipo en los ciclos de chimentos, y en SQP Ximena Capristo asegura que fue el actor quien rompió la pareja.

Mientras escuchaban las palabras de la actriz antes de subirse a un vuelo hacia España, Yanina Latorre hizo foco en una frase que dijo la ex de Nico, en la que aseguraba que “entiendo que es muy aburrido que una pareja se separe sin conflictos”.

“Esta información llega del entorno de ellos. No lo inventamos”, protestó la conductora, y agregó que “hasta ayer no sabía ni quién era Dai Fernández”, en referencia a una de las posibles terceras en discordia.

“¿A vos qué te dijeron de Dai Fernández?”, le preguntó Yanina a Capristo. “A mí me dijeron que ella habría ‘flasheado’ con Nico cuando vino a hacer el reemplazo de Julieta Nahir Calvo en Tootsie (…) y que quedó seleccionada para Rocky y que Gimena fue parte de esta selección”, dijo la ex Gran Hermano.

“En ese reemplazo ‘flashearon’ ellos. Hubo una tensión sexual que transmitían”, agregó Capristo. “Toda esta información llegó de adentro, y me dicen que Nico la encaró a Ximena y le dijo que no era una calentura y que no la quería lastimar”, adelantó la panelista.

“Le dijo que se enamoró de otra persona”, dijo Capristo, que luego rearmó la frase: “Que se habría enamorado de otra persona, porque yo les creo a los dos”. “Yo les creo que asumieron que necesitaban tiempo y que por eso se separaron”, cerró.

