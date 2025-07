A pocos minutos de recurrir a sus redes para anunciar su separación de Gime Accardi tras 18 años de amor, Nico Vázquez rompió el silencio en un profundo mano a mano que tuvo con Ángel de Brito en LAM.

“¿Hicieron terapia de pareja?”, fue la consulta que hizo el conductor en vivo. A lo que el actor se sinceró: “Sí, intentamos también eso. Yo nunca lo había hecho. Siento que la terapia es un lugar donde yo tengo mi momento y ella tiene el suyo. Pero, bueno, es parecido”

“La terapia de pareja es muy parecido a cuando estás hablando solo con una tercera persona y te dice la opinión al respecto de lo que dice cada uno. Obviamente, nos ayudó y por eso fuimos transitando también cada momento y tratando de seguir eligiéndonos”, agregó.

Y cerró, a corazón abierto: “Y, bueno, por un lado, viste que te elegís, obviamente, porque son 18 años y te elegís. Pero llega un momento en el que, a veces, no alcanza solo con el amor”.

LA PALABRA DE GIME ACCARDI SOBRE LA POSIBILIDAD DE RECONCILIARSE CON NICO VÁZQUEZ

A pocas horas de que Nicolás Vázquez y Gimena Accardi anunciaran que le pusieron punto final a sus 18 años de amor, Yanina Latorre reveló detalles de la conversación privada que mantuvo con la actriz.

“Gimena me dijo recién que estaban haciendo terapia de pareja y que lo intentaron y que lo intentaron, pero que tenían muchas discusiones y que no volvieron a tener esa convivencia”, comenzó diciendo la panelista de LAM en vivo.

“A mí me dio la sensación, por cómo hablé, que fue él el de la decisión porque ella me dijo que es el hombre de su vida, que no descarta volver y que ella cree que en un año va a estar de nuevo con él”, agregó.

Y cerró: “Por eso me da la sensación que es una crisis más de él que de ella. Que ella no se imagina su vejez sin él al lado. Que por ahí en un año están de nuevo juntos. Es como muy amplio. Porque si vos crees que vas a estar en un año con alguien, ¿para qué te separás? La decisión fue del otro. Esto estoy sacando conmigo”.