Nico Vázquez estrenó Rocky junto a Dai Fernández y elenco en el Teatro Lola Membrives y todo fue ovación. Entre el sin fin de famosos que asistió a la función de prensa estaba Gime Accardi, a quien el actor le dio una especial dedicatoria al finalizar la obra.

Luego de la intensa escena final en la que peleó con el boxeador y gran amigo Apollo Creed, papel interpretado por Merlyn Nouel en la representación argentina, Nico se encargó de agradecer a cada uno de los que hicieron posible cada detalle de la obra y no faltó el de su esposa.

“Gime te amo, mi amor gracias por verme vestido de Rocky durante un año caminando por el comedor de casa, mirando las películas y tantas cosas más”, le dijo Nico mientras le mandaba un beso a la actriz, quien se encontraba entre el público presente.

(Foto: Movilpress).

Vázquez también confesó cómo lo impactó interpretar al personaje que creó Sylvester Stallone: “Hay que trabajar los sueños para que se cumplan y hacerlo en equipo, con humildad. Siento que esta obra tenía que llegar en este momento, si me llegaba antes no sé si la iba a poder hacer o vivir como la estoy viviendo, esta obra me está sanado un montón de cosas”.

LAS FOTOS DE NICO VÁZQUEZ Y GIME ACCARDI A PURA COMPLICIDAD EN EL ESTRENO DE ROCKY

Nico Vázquez estrenó Rocky (Foto: Movilpress).

Nico Vázquez estrenó Rocky y Gime Accardi lo acompañó (Foto: Movilpress).

Nico Vázquez estrenó Rocky y Gime Accardi lo acompañó (Foto: Movilpress).

Nico Vázquez estrenó Rocky y Gime Accardi lo acompañó (Foto: Movilpress).

Nico Vázquez estrenó Rocky y Gime Accardi lo acompañó (Foto: Movilpress).

Nico Vázquez estrenó Rocky y Gime Accardi lo acompañó (Foto: Movilpress).

Nico Vázquez y elenco estrenaron Rocky (Foto: Movilpress).

Fotos: Movilpress.