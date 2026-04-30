Andrea del Boca está cada vez más cerca de regresar a Gran Hermano Generación Dorada. Según adelantó Guido Zaffora en DDM, el programa que conduce Mariana Fabbiani por América, la actriz ya arregló la parte contractual con Telefe y además recibió el alta de sus médicos.

Ayer, Juan Pablo Fioribello, abogado de la actriz, había anticipado esta posibilidad. “El contrato no es otra cosa que un acuerdo de voluntades, y las voluntades de que pueda hacerse están muy cerca”, dijo este miércoles 29 de abril en el programa de Sergio Lapegüe.

Ahora, en DDM aseguraron que los médicos le dieron el OK a Del Boca, luego de que se resolviera el dolor que tenía en los dientes como producto de su caída en el reality. “Se le desplazó una de las paletas y por un tema estético quiere estar bien”, había dicho Fioribello.

La caída de Andrea del Boca en Gran Hermano (Foto: captura Telefe)

Los problemas de salud de Andrea del Boca

Luego del tremendo accidente que casi le cuesta parte de su dentadura, Andrea del Boca y su abogado manifestaron el deseo de Telefe de que regrese a Gran Hermano, pese a que se había anunciado que ya no lo haría.

En ese marco, Yanina Latorre explicó en SQP que la producción del ciclo que conduce Santiago del Moro está apurada por hacer ingresar a la actriz al reality ya que, según su opinión, “la casa está muy aburrida”.

“Ella quiere entrar esta noche misma, pero no puede todavía.El médico no se lo permite y no solo por los dientes, aunque puede llegar a terminar con el tratamiento adentro, pero el problema es el holter. Es delicado su problema de presión, no es algo que no la deje vivir, pero tiene episodios en que se le sube a picos de 20”, contó Yanina.