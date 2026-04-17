Tras su sorpresiva y abrupta salida de Gran Hermano: Generación Dorada, Andrea del Boca reapareció públicamente y llevó tranquilidad sobre su estado de salud, aunque dejó en claro que su prioridad hoy está lejos del reality de Telefe.

Interceptada por el cronista de Sálvese Quien Pueda al salir de su casa, la actriz fue directa sobre el difícil momento que atraviesa tras la fuerte caída que sufrió dentro del juego: “Tengo que ir al médico, estoy curándome”, expresó con simpleza, evidenciando que todavía está en plena recuperación.

El accidente no fue menor. Andrea sufrió un corte en el labio y complicaciones en varias piezas dentales, lo que obligó a frenar su participación: “Tengo una placa de plástico porque los dientes están flojos”, detalló más tarde, sin ocultar las secuelas físicas del golpe.

Foto: Captura (América)

Además, la preocupación no quedó solo en lo visible. Luego de una consulta médica, la actriz contó que debió realizarse estudios cardiológicos: “Estoy bien y vengo del cardiólogo. Me estoy haciendo un Holter”, reveló, mostrando el dispositivo que controla su ritmo cardíaco durante el día.

Sobre aquel momento dentro de la casa, fue contundente: “Fue horrible”, dijo, al recordar la caída que generó su salida inmediata del programa.

La caída de Andrea del Boca en Gran Hermano (Foto: captura Telefe)

Por otro lado, en medio de rumores sobre una posible negociación para regresar al programa, Del Boca fue clara y evitó alimentar versiones: “No tengo ni idea de lo que me hablás, lo único que quiero es curarme”. Sin embargo, dejó una mínima puerta abierta que no pasó desapercibida: “Todo puede ser”.

Por ahora, la histórica actriz mantiene el foco en su salud y se toma el tiempo necesario para recuperarse: “Por el momento necesito ponerme bien”, cerró.

Andrea del Boca: “Tengo que ir al médico, estoy curándome”.

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¡BOMBA EN GRAN HERMANO! EL EXPLOSIVO PLAN QUE EVALÚA TELEFE: ANDREA DEL BOCA Y SU HIJA JUNTAS EN LA CASA

El mundo de Gran Hermano: Generación Dorada podría estar a punto de dar un giro inesperado y absolutamente picante. En Telefe estarían pensando en una jugada fuerte: el ingreso conjunto de Andrea Del Boca y su hija, Anna Del Boca.

La idea surgió tras la salida de la actriz, quien debió abandonar la casa luego de un accidente doméstico que cambió por completo el rumbo del juego. Hasta ese momento, Andrea se había convertido en una de las grandes protagonistas, generando cruces intensos y desestabilizando a varios participantes.

Pero ahora, el plan sería aún más ambicioso. Según reveló Santiago Sposato en el stream Ya Fue Todo de Jotax TV, la producción analiza una bomba televisiva: “Que entren Andrea Del Boca y su hija a jugar a Gran Hermano. Imagínense el movimiento que generaría en la casa y en el rating. Es una posibilidad que se baraja, que está en el pizarrón”, aseguró.

La propuesta no solo apunta a reactivar el interés del público, sino también a generar una dinámica completamente nueva dentro de la casa: madre e hija conviviendo bajo presión, con cámaras las 24 horas.

Por su parte, Ale Castelo planteó el interrogante clave: “Tenés que encontrar la vuelta si es un reemplazo. O se puede ir alguien y ya está”, dejando en claro que la logística del ingreso todavía está en discusión.

Foto: Instagram (@andreadelboca)

En tanto, Barbie Gyalay sumó su opinión al debate: “Como productora te digo: ‘sí, dame’”, cerró, reflejando el entusiasmo que genera la idea en el mundo del espectáculo.

Santiago Sposato: “(Analizan) que entren Andrea Del Boca y su hija a jugar a Gran Hermano“.

Aunque aún no hay confirmación oficial, lo cierto es que la posibilidad ya fue charlada puertas adentro y podría convertirse en el golpe de efecto que necesita esta edición de Gran Hermano.