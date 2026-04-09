El clima en Gran Hermano: Generación Dorada volvió a subir de temperatura, pero esta vez no por una pelea sino por una inesperada confesión de amor. El protagonista fue Eduardo Carrera, quien dejó a todos en shock al hablar sin filtro de lo que siente por Andrea del Boca.

En pleno vivo, cuando le preguntaron directamente por la actriz, Eduardo no dudó: “La extraño. Hoy le hablaba a Yipio (Gisela Pintos) de ella”, lanzó, dejando en claro que la ausencia de Andrea dentro de la casa no le es indiferente.

Pero lo más fuerte vino después, cuando fue por más y dejó entrever que lo suyo podría continuar fuera del reality de Telefe: “La extraño y espero conocerla mucho mejor afuera”, expresó, alimentando las versiones de un posible romance en un futuro.

Foto: Captura (Telefe)

La situación generó sorpresa entre sus compañeros, sobre todo porque dentro de la casa Eduardo no había avanzado de forma tan explícita. Incluso él mismo intentó justificarse: “La mirada de Yanina (Zilli) era tan penetrante y tan aguda que no me podía expresar libremente”, explicó, dando a entender que ciertas tensiones lo frenaban.

Ahora, con Andrea fuera del reality y él todavía en competencia, la historia suma un nuevo capítulo: ¿nace un romance o es solo estrategia?

Mavinga abandonó Gran Hermano y Andrea del Boca se quebró (captura de Telefe)

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ANDREA DEL BOCA, EN SU PEOR MOMENTO TRAS SU SALIDA DE GRAN HERMANO: “LLORÓ TODO EL DÍA Y NO QUIERE SABER NADA”

El presente de Andrea Del Boca atraviesa uno de sus momentos más sensibles, tanto en lo físico como en lo emocional. Tras su abrupta salida de Gran Hermano: Generación Dorada por el fuerte accidente que sufrió dentro de la casa, comenzaron a conocerse detalles del delicado cuadro anímico que estaría atravesando lejos de las cámaras.

La información fue revelada por Guido Záffora en el programa El Diario de Mariana, donde aseguró que la actriz no la está pasando bien y permanece resguardada en su hogar, contenida por su círculo más íntimo: “Hay una crisis total con Andrea Del Boca, las imágenes de su caída son impactantes”, lanzó el periodista, haciendo referencia al episodio que volvió a tomar fuerza luego de que Santiago del Moro mostrara nuevos ángulos del accidente.

Según detalló Záffora, el golpe no fue solo físico: “Andrea no la está pasando bien, está en su casa. Tuve la oportunidad de hablar con su entorno y está sorprendida con lo que ve en la televisión”, explicó, marcando el desconcierto de Del Boca frente a la repercusión mediática que tuvo su salida.

La caída de Andrea del Boca en Gran Hermano (Foto: captura Telefe)

Uno de los aspectos que más la habría afectado es la reacción del público: “Pensaba que la gente la quería más y se encontró con un panorama distinto”, reveló el panelista, dejando entrever que la devolución en redes y medios no fue la esperada por la histórica figura de la televisión.

Pero el contexto se volvió aún más complejo por un factor externo que reavivó viejas heridas: la reciente exposición de Ricardo Biasotti en el Senado: “Sintió mucho enojo con ver a Biasotti. Justo coincidió su salida con la exposición de Ricardo en el Senado”, contó Záffora, evidenciando cómo ambos temas se cruzaron en un momento especialmente vulnerable.

Además, la actriz se habría ido enterando de estas declaraciones de manera gradual: “Lo de él se lo fueron contando a cuenta gotas”, agregó, mientras detallaba que Andrea permanece acompañada por su familia en este difícil momento.

Guido Záffora: “Andrea del Boca ayer lloró todo el día, está angustiada y no quiere saber nada con Gran Hermano”.

El dato más fuerte llegó sobre el final: “Andrea ayer lloró todo el día, está angustiada y no quiere saber nada con Gran Hermano. Siente que es una exposición”, cerró Guido en vivo.