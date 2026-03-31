El grito que Andrea del Boca recibió desde el exterior de Gran Hermano Generación Dorada fue contundente, y podría desestabilizarla.

“¡Andrea chorra!”, se escuchó en la transmisión en vivo del reality, quizá en alusión a apelación que el fiscal Raúl Pleé ante la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal, bajo la pretensión es tres años y medio de cárcel para la protagonista de Mamá Corazón, la ficción financiada por el Estado Nacional que nunca se emitió por La Televisión Pública.

Apenas lo escuchó, Brian Sarmiento enfatizó: “¡Vamos adentro!”.

Es que los jugadores tienen en claro que ante situaciones que alteren el encierro deben ingresar al instante al interior de la casa, y Yanina Zilli.

A su vez, los competidores tendrían que guardar reserva de lo escuchado, dado que de comentárselo a Andrea del Boca podría desestabilizarla a ella, y ellos además quedar al filo de la sanción por compartir información del afuera.

El monólogo de Andrea del Boca

Horas antes del alarido, Andrea del Boca había analizado el juego dentro de Gran Hermano Generación Dorada tras el ingreso de Tamara Paganini.

“Hay mucho cacique en el otro grupo y me parece que en algún momento van a empezar a haber algunas fricciones por el liderazgo. En principio no...”, arrancó.

“Me llamó la atención que sea tan amiga de todos ellos. Es como si me entraran mis amigos. Uno hace un frente común. Pero en un punto esos amigos no quieren que nadie les haga sombra”, continuó.

“Entonces hay que esperar ese momento. Y resistir los ataques con humor. Lo digo para tratar de mentalizarme y grabarme la fuego. Es difícil. Pero no es imposible”, cerró Andrea del Boca hablando en voz alta consigo misma.