La gala de eliminación de Gran Hermano Generación Dorada del 30 de marzo dejó un fuerte cruce en vivo que no pasó desapercibido.

Todo ocurrió luego de que Franco Poggio quedara eliminado en un mano a mano final con Brian Sarmiento, quien celebró su continuidad en el reality de una manera que generó polémica.

La provocadora reacción de Brian Sarmiento tras la eliminación de Franco en Gran Hermano (captura de Telefe)

La provocadora reacción de Brian Sarmiento tras la eliminación de Franco en Gran Hermano que generó rechazo

La primera en reaccionar fue Lolo Poggio, que apuntó sin filtro contra el exfutbolista: “Semejante grandote… sos prepotente”.

Lejos de bajar el tono, Brian redobló la apuesta y respondió: “Bánquesela, perdieron”.

El intercambio subió rápidamente de temperatura y Lolo retrucó con ironía: “Ay, sí, ganaste Gran Hermano. Te fue re bien en la placa. Me encanta tu soberbia y al público también”.

“Ya está, chicos, fúmensela”, lanzó luego Sarmiento, visiblemente eufórico tras superar el duelo final.

Pero no fue la única en enfrentarlo. Yipio también cuestionó su actitud: “Tu ego le llega a la gente. Saliste penúltimo como para agrandarte tanto”.

Además, la hermana de Julieta Poggio le recriminó en la cara haber tenido un mal gesto durante la gala, cuando hizo callar de mala manera a Lola en el momento en que fue bajada de placa.

El tenso cruce dejó expuesta la interna tras la eliminación y generó fuerte repercusión entre los seguidores del reality.