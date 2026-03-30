La noche del lunes 30 de marzo, la casa de Gran Hermano: Generación Dorada vivió una nueva gala cargada de emociones y despedidas. Tras una semana llena de tensiones y una sanción ejemplificadora, uno de los participantes tuvo que decir adiós a la casa más famosa del país, tras quedar eliminado por decisión del público.

La semana fue atípica en la casa: en medio de las nominaciones, El Supremo sancionar a todo el grupo reduciéndoles el presupuesto para comprar en el supermercado por haber hablado sobre gritos que llegaron del exterior de a casa.

Los nominados de Gran Hermano del 30 de marzo de 2026 (Foto: captura Telefe)

De esta manera, la placa de este lunes estuvo compuesta por siete participantes a saber: Lola Tomaszeuski, Yanina Zilli, Brian Sarmiento y Franco Poggio. Este domingo quedaron fuera de placa Lolo Poggio, Catalina “Titi” Tcherkaski, Franco Zunino y Luana Fernández.

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El gran evento que ocurrió este fin de semana fue la tremenda pelea de Andrea del Boca y Sol Abraham, ya que la ex participante fue la elegida para hacer la compra del supermercado y no estuvo a la altura de las circunstancias con sus elección de alimetos, según la actriz.

En los primeros minutos de transmisión, y mientars preparaban el ingreso de la polémica Tamara Paganini en lugar de Mavinga, Santiago del Moro sacó de placa, con diferencia de minutos, a Lola y Yanina, con el ojo puesto en la competencia con Otro día perdido de eltrece.

Franco Poggio de Gran Hermano (Foto: gentileza Telefe)

Finalmente, y con la presión de los números, Del Moro anunció a las 23.05 que Franco Poggio, pareja de Lizardo Ponce, abandona la casa y Bruian Sarmiento se queda.

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Participantes de Gran Hermano: Generación Dorada y Santiago del Moro (Foto: capturas Telefe)

¿En qué horario y en qué canales se puede ver la eliminación de Gran Hermano: Generación Dorada?

Como todos los lunes, las galas de eliminación empiezan a las 22.15 y se pueden ver a través del canal especial de Direct TV y en Telefe en vivo (canal 12 en Telecentro, canal 1001 en Telecentro HD, canal 10 en Flow, canal 123 en Direct TV canal 1123 en Directv HD).

¿Cómo se vota a los nominados a abandonar la casa de Gran Hermano: Generación Dorada?

Para participar de la votación se debe enviar un SMS con la palabra GH al 9009 o mediante el código QR que aparece en distintos momentos en las transmisiones de Telefe y Direct TV.

¿Quiénes fueron hasta ahora los eliminados de Gran Hermano: Generación Dorada?

Los participantes eliminados de Gran Hermano Generación Dorada hasta el momento son: Divina Gloria (abandono), Gabriel Lucero, Tomy Riguera, Carmiña Masi (expulsada), Carla «Carlota» Bigiliani, Nicolás «Nick» Sícaro, Kennys Palacios y Franco Poggio.

¿Quiénes son los participantes de Gran Hermano: Generación Dorada?

Andrea Del Boca, Emanuel Di Gioia, Lola Poggio, Carmiña Masi, Tomy Riguera, Jennifer “La Pincoya” Galvarini, Brian Sarmiento, Danelik Galazan, Manuel Ibero, Catalina “Titi” Tcherkaski, Gisela “Yipio” Pintos, Daniela de Lucía, Juani Car, Nicolás “Nick” Sicaro, Divina Gloria, Gabriel Lucero, Jenny Mavinga, Eduardo Carrera, Solange Abraham, Martín Rodríguez, Cinzia Francischiello, Franco Zunino, Kennys Palacios, Lola Tomaszeuski, Yanina Zilli, Nazareno Pompei, Luana Fernández, Franco Poggio y Carla “Carlota” Bigliani.

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