Tras su paso por Gran Hermano Generación Dorada, Mavinga habló en A la Barbarossa y conmovió al contar la discriminación que sufrió su hija mayor en la escuela.
En un mano a mano con Georgina Barbarossa, la ex participante reveló el miedo que siempre tuvo por cómo podía afectarles su exposición pública a sus hijas.
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“Tenía miedo de que le hicieran bullying en el colegio. Mi hija más grande lo sufrió en tercer grado”, contó Mavinga.
LA FRASE QUE MARCÓ A LA HIJA DE MAVINGA EN LA ESCUELA
Luego, detalló la dolorosa situación que vivió la nena: “Un chico le decía ‘invisible’. Y yo le decía ‘¿por qué?’. Y ella me respondía que era porque tenía la piel oscura”.
Conmovida, Mavinga recordó cómo intentó acompañarla: “Le dije ‘no le des bola, la chica con piel oscura es la más linda’”, expresó la mujer, oriunda de África.
Además, habló del impacto emocional que tuvo en su hija: “Mi hija se deprime. Yo siempre traté de cuidar a mis hijas, de que no haya diferencias ni colores. Ellas son todo para mí”.
En ese sentido, también explicó que su participación en el reality estuvo atravesada por ese temor: “Antes de dar un paso, me fijo si le puede afectar a mis hijas”.
Por último, la ex Gran Hermano confesó su angustia ante el inicio del ciclo lectivo: “Ya empezó la escuela, no sabía cómo la iban a tratar ahora y eso me daba pánico. Yo no las había preparado para mi exposición”.