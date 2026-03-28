Tras su paso por Gran Hermano Generación Dorada, Mavinga habló en A la Barbarossa y conmovió al contar la discriminación que sufrió su hija mayor en la escuela.

En un mano a mano con Georgina Barbarossa, la ex participante reveló el miedo que siempre tuvo por cómo podía afectarles su exposición pública a sus hijas.

“Tenía miedo de que le hicieran bullying en el colegio. Mi hija más grande lo sufrió en tercer grado”, contó Mavinga.

El dolor de Mavinga: la cruel frase racista que le dijeron a su hija en la escuela (Foto de Instagram @jennymavinga)

LA FRASE QUE MARCÓ A LA HIJA DE MAVINGA EN LA ESCUELA

Luego, detalló la dolorosa situación que vivió la nena: “Un chico le decía ‘invisible’. Y yo le decía ‘¿por qué?’. Y ella me respondía que era porque tenía la piel oscura”.

Conmovida, Mavinga recordó cómo intentó acompañarla: “Le dije ‘no le des bola, la chica con piel oscura es la más linda’”, expresó la mujer, oriunda de África.

Además, habló del impacto emocional que tuvo en su hija: “Mi hija se deprime. Yo siempre traté de cuidar a mis hijas, de que no haya diferencias ni colores. Ellas son todo para mí”.

En ese sentido, también explicó que su participación en el reality estuvo atravesada por ese temor: “Antes de dar un paso, me fijo si le puede afectar a mis hijas”.

Por último, la ex Gran Hermano confesó su angustia ante el inicio del ciclo lectivo: “Ya empezó la escuela, no sabía cómo la iban a tratar ahora y eso me daba pánico. Yo no las había preparado para mi exposición”.