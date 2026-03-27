A un mes del inicio de Gran Hermano Generación Dorada, Yenny Mavinga sorprendió al abandonar el reality.

A menos de 48 horas de su salida, la joven visitó A la Barbarossa y dejó en claro que su historia dentro del juego está lejos de haber terminado.

Con sed de revancha, Mavinga confesó que le gustaría volver a la casa para enfrentarse a quienes, según ella, la empujaron a tomar la decisión de irse.

“Yo quería cerrar la puerta de esa casa. Me volvería a meter si está determinada gente y su grupo. Más que nada a Cinzia y a Sol”, lanzó, sin vueltas.

Mavinga, furiosa tras dejar Gran Hermano: “Quiero volver y hacerla bolsa” (captura de Telefe)

MAVINGA DE GRAN HERMANO, CON SED DE VENGANZA

La ex participante señaló directamente a Cinzia Francischiello como la principal responsable de su salida, tras una fuerte discusión en la cocina que marcó un antes y un después.

Según explicó, todo se desató cuando su compañera la tildó de “violenta” en medio de una pelea, mientras ella manipulaba un cuchillo porque estaba cocinando.

“Lo que me hizo salir de la casa es que me traten de violenta. Quien lo hizo sabía que esa palabra me dolía”, expuso.

Y siguió: “Yo tengo dos nenas. Cinzia es una malvada y sabía que me dolía, que me molestaba la palabra ‘violencia’”, expresó, visiblemente afectada.

Cinzia, de Gran Hermano Generación Dorada (captura de Telefe)

Además, reveló que el vínculo con su compañera había sido cercano en un principio, lo que hizo que la situación le doliera aún más.

“En un momento, yo a ella le conté mi historia, con ella profundicé y le conté mi historia. Nos abrazamos, lloramos juntas en un streaming. Me dijo que le dolió lo que yo viví y después usó mi parte vulnerable en el juego para usarla, una y otra vez, hasta cuando tuve ataques de pánico”, reveló Mavinga.

En ese sentido, fue contundente al calificar lo ocurrido: “Lo que me hizo Cinzia fue un golpe bajo y sucio. Se lo hizo a una madre, que sabe sus sufrimientos. Por sus golpes, me agarran ataques de pánico”.

Por último, Mavinga también se refirió a otro episodio polémico dentro de la casa y marcó una diferencia: aseguró que logró perdonar el ataque racista que sufrió de Carmiña, pero que lo vivido con Cinzia la afectó mucho más.