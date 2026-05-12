Este fin de semana, Wanda Nara anunció su sorpresiva separación de Martín Migueles tras que el empresario quedara involucrado en una grave causa judicial, y apenas 48 horas después, algunos periodistas allegados a ella aseguraron que está en pareja con Agustín Bernasconi.

El lunes, Yanina Latorre adujo que la mediática conductora de MasterChef Celebrity quiso manipularla para hacerle creer que estaba separada desde hacía un mes atrás de Migueles, pero ella se negó a creerle, aunque este martes expuso un supuesto affaire de Wanda con Bernasconi.

Pero faltaba la voz de Bernasconi, que no fue consultado por los medios, y por eso fue él mismo quien brindó su opinión al respecto. “¡Esto es mentira!”, expresó, a modo de respuesta del tweet que envió América TV bajo el título de “Quién es el nuevo novio de Wanda Nara”.

La respuesta de Agustín Bernasconi sobre su romance con Wanda Nara que después borró. (Foto: captura X @agus_bernasconi) Por: Hernan Jorge Khatchadourian

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“Estamos acá grabando una película en Uruguay y no hay nada más que eso”, agregó Bernasconi, contradiciendo el guion mediático de Wanda Nara, tal como iba a demostrar minutos más tarde cuando borró el tweet.

Los seguidores de la cuenta no le dejaron pasar el gesto a Bernasconi y le agregaron capturas del mismo con comentarios de todo tipo. “Tienen una asociación con Wanda Nara”, escribió uno de los usuarios, en tanto que otro escribió: “¿Lo mandaron a borrar el comentario?”.

Los comentarios de los usuarios de X, luego de que Agustín Bernasconi borrara su tweet negando el romance con Wanda Nara (Foto: captura X.com) Por: Hernan Jorge Khatchadourian

Como parangón, este martes Gustavo Méndez expuso en La Posta del espectáculo una imagen de Martín Migueles con su hija y las dos pequeñas de Wanda haciendo las compras en un supermercado de Nordelta, que daría por tierra con los planes de la mediática para implementar una separación.

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