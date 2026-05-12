Tobika lanza Sabor Tropical, un single cargado de actitud, deseo y sonidos latinos que apuesta por el carisma y la autenticidad como sello principal. El artista argentino, reconocido por darle una impronta diferente a los sonidos folklóricos latinoamericanos dentro del universo urbano, presenta una canción donde el chamuyo, el coqueteo y la energía festiva se convierten en protagonistas.

“Sabor Tropical”, el nuevo hit de Tobika

El tema se mueve entre bases de reggaetón, ritmos latinos y una estética urbana marcada por el ida y vuelta romántico, los egos y la seducción.

Cover de "Sabor tropical"

Tobika Tour: shows en Uruguay, Rosario, Córdoba y La Plata

Tobika Tour 2026

Además del estreno de Sabor Tropical, el artista se prepara para continuar con el “Tobika Tour”, una gira que incluirá presentaciones en Uruguay, Rosario, Córdoba y La Plata.