La relación entre Valentina Zenere y Sebastián Ortega atraviesa su momento más delicado tras la filtración de una serie de registros y testimonios que sacudieron a los countries más exclusivos de la zona norte.

La periodista Nancy Duré contó en el programa Puro Show cómo se tejió la trama de encuentros secretos entre Ortega y Malena Firbo, una modelo y exbailarina de 38 años, que hoy es dueña de una reconocida franquicia de cafeterías.

Según relató la periodista, todo comenzó hace unos tres años en un country de Pilar, donde Ortega vive. “Él estaba soltero en ese momento y conoció a Malena porque ella era novia de un vecino suyo”, explicó la periodista.

“La ve, le gusta, y empieza a hablarle por redes sociales. Así arranca una amistad de la que el novio de Malena no estaba enterado”, siguió.

Nancy Duré reveló los detalles de la crisis entre Sebastián Ortega y Valentina Zenere (Foto: captura de eltrece).

Malena, que vive en otro country de las tierras altas junto a sus dos hijos, empezó a frecuentar el entorno de Ortega. “En el country de ella, el chisme está instalado y todos hablan de lo mismo”, aseguró Duré, dejando en claro que los rumores cruzaron los límites de ambos barrios privados.

Los registros que comprometen a Ortega: fechas, horarios y testigos

La periodista detalló que existen registros precisos de los movimientos de Malena y Ortega. “El 30 de septiembre de 2023, un sábado, Sebastián la pasa a buscar y la lleva de nuevo el domingo primero de octubre. El personal de servicio los vio y algo se les escapó”, contó.

Pero la historia no terminó ahí. “El 9 de junio de 2024, casi un año después, hay otro registro: él llega a la casa de Malena, pasa la noche y se va al día siguiente. Esta vez, las madres del colegio lo ven y el comentario se instala en el barrio”, agregó.

Malena, la mujer con la que Sebastián Ortega tendría un affaire y por lo que estaría en crisis con Valentina Zenere (Foto: captura de eltrece).

La secuencia de encuentros siguió: “El 22 de junio de 2024, la pasa a buscar y la devuelve al otro día. Ahí no lo ve nadie, pero el rumor ya estaba instalado”.

El ingreso de Valentina Zenere y el quiebre en la historia

Según Duré, todo cambió cuando Ortega conoció a Valentina Zenere, de 29 años, durante la grabación de la serie En el Barro entre el 2 de julio y el 14 de septiembre de 2024. “Ahí se terminan los encuentros, pero la amistad se mantiene”, aclaró.

Valentina Zenere y Sebastián Ortega en el estreno de En el Barro (Foto: Movilpress).

Sin embargo, los registros de ingreso al country donde vivía el exnovio de Malena y Ortega siguieron apareciendo. “Malena tenía autorizada la entrada por su novio, pero empezó a ir en días y horarios en los que él no estaba. Por ejemplo, el 14 de agosto de 2024, entra a las 17:37 y se va a las 18:37, justo el día del cumpleaños de Ortega”, detalló la periodista.

Otros ingresos llamativos: “El 12 de septiembre de 2024, de 14:30 a 15:51; el 4 de octubre, de 16 a 17:38; el 8 de octubre y varios más”.

El escándalo estalla: separación, registros y chats reveladores

La situación explotó el 28 de febrero de 2025, cuando Malena fue vista por el electricista del country, el mismo que trabajaba en la casa de su novio. “El último registro es del 17 de octubre de 2025, cuando Malena va a buscar a Sebastián y lo trae de vuelta más tarde, mientras su novio estaba en Europa”, relató Duré.

Finalmente, Malena se separó de su pareja en noviembre de 2025. “El exnovio pide los registros de ingresos y egresos y constata que cada vez que ella iba al country donde vivía antes, había conversaciones de WhatsApp donde ella chequeaba que él no estuviera”, reveló la periodista. “Armaba toda la estrategia para poder reencontrarse con Ortega”.

El rumor llega a Valentina Zenere y sacude la relación

Según Duré, “esta bomba que circula por los dos countries ya habría llegado a oídos de Valentina, porque lo comentan todos. Pero la última en enterarse siempre es la protagonista”.

Valentina Zenere y Sebastián Ortega estrenaron Amor Animal (Foto: Movilpress).

La periodista fue contundente: “Lo único que podemos constatar es que se juntaron a charlar. Ortega se habría encontrado con otra mujer estando en pareja y pasó la noche. Tengo audio del electricista, de la gente del servicio de limpieza, y todos los registros del country”.

Quién es Malena Firbo, la mujer en el centro del escándalo

Malena Firbo, de 38 años, es modelo, exbailarina y empresaria. “Es bailarina, y tenemos fotos para mostrar”, dijo Duré en el programa, mientras mostraban imágenes de la protagonista de la historia.

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