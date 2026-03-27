La nueva apuesta de Amazon Prime Video ya está dando que hablar y promete convertirse en una de las ficciones más adictivas del momento. Con un relato atravesado por la intensidad emocional, el deseo y los impulsos sin filtro, Amor animal encuentra en Valentina Zenere y Franco Masini a dos protagonistas que llevan la historia al límite.

Una serie que se vive como fan: “No leí todo el guión”

Uno de los momentos más llamativos de la entrevista con Mshow (de lunes a viernes de 12 a 13 por Ciudad Magazine) fue la confesión de Zenere, quien admitió que no leyó el guión completo en profundidad antes de grabar.

“Me pasó algo: no leí todo el guión tan en profundidad… pero estuvo buenísimo porque lo viví como fan”, contó entre risas. Esa decisión, lejos de ser un problema, le permitió sorprenderse con la historia mientras la veía terminada, algo que trasladó directamente a su interpretación.

Valentina Zenere y Sebastián Ortega estrenaron Amor Animal (Foto: Movilpress).

Santiago Achaga, Valentina Zenere, Tatu Glikman, Franco Masini estrenaron Amor Animal (Foto: Movilpress).

Valentina Zenere estrenó Amor Animal (Foto: Movilpress).

Qué significa “amor animal” en la serie

Para los protagonistas, el título no es casual: define el tono visceral que atraviesa toda la trama.

“El amor animal tiene que ver con la visceralidad con la que se manejan estos jóvenes: en lo sexual, en sus sueños, en sus pasiones…“, explicó Tatiana Glikman.

“Todo es bastante desbordado, son personajes que no saben manejar sus emociones”, sumó Franco Masini

Zenere sumó que los personajes están dominados por el impulso: “Como los animales. No saben manejar lo que sienten”.

La serie construye así un universo donde las emociones no se procesan: se actúan. Y las consecuencias, claro, también llegan sin filtro.

Personajes intensos, rotos y vulnerables

Cuando les pidieron definir a sus personajes en una palabra, todos respondieron sinceros:

Santiago Achaga fue con “intensidad”

Glikman eligió “enfocada” , destacando que su personaje, toma decisiones polémicas pero siempre guiada por su carrera musical.

Masini, en cambio, habló de “vulnerabilidad”.

Zenere optó por “roto”: “Todos lo estamos un poco”

Por qué “Amor animal” es tan adictiva

El propio elenco lo resume sin vueltas: es una serie difícil de pausar.

“Nadie ve un capítulo y lo deja. Te hacés una picada, abrís un vino y seguís”, dijeron, destacando el ritmo atrapante de la historia.

Con sus ocho episodios ya disponibles en Amazon Prime Video, la ficción se instala como una maratón obligada para quienes buscan drama, romance y personajes al borde del colapso emocional.

¿Se viene la segunda temporada?

Aunque todavía no hay confirmación oficial, los protagonistas dejaron abierta la puerta:

“Ojalá que sí. Hay mucho para contar”, aseguraron.

Todo indica que Amor animal no solo llegó para impactar, sino también para seguir explorando ese universo donde amar implica arriesgarlo todo.