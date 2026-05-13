Martín Pepa regresó este martes a la Argentina y, pese a que no quiso dar declaraciones a la prensa al bajar del avión, muy pronto se supo que su objetivo era reencontrarse con Carolina “Pampita” Ardohain, pocos días después de que la modelo confirmara la separación.

La modelo y el empresario y polista se dieron cita este miércoles en un conocido restaurante de la Avenida Libertador al 1100. Ella fue con sus dos hijos menores, Benicio y Beltrán, y él solo. Según los presentes, la cena se dio en un clima de felicidad y distensión.

A la salida, hacia las 22, la pareja se encontró con la cámara de Ciudad Magazine y los cronistas de los ciclos de espectáculos como Fede Flowers que querían saber todo sobre la reconciliación, pero se fueron rápidamente en la camioneta de él tras algunas palabras de la modelo, radiante de felicidad ante el nuevo triunfo del amor.

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LAS FOTOS DE LA CENA DE RECONCILIACIÓN DE PAMPITA Y MARTÍN PEPA TRAS LA CRISIS

Pampita y su hijo Benicio (Foto: Movilpress)

Pampita y su hijo Benicio (Foto: Movilpress)

Martín Pepa (Foto: Movilpress)

Martín Pepa (Foto: Movilpress)

Pampita, Martín Pepa y el cronista Fede Flowers (Foto: Movilpress)

Pampita y Martín Pepa (Foto: Movilpress)

Pampita y Martín Pepa (Foto: Movilpress)

Pampita, Martín Pepa y el cronista Fede Flowers (Foto: Movilpress)

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