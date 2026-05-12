El estudio de La Mañana con Moria se llenó de tensión y risas filosas cuando Moria Casán recordó, sin filtro, su histórica pelea con Pampita en el Bailando. Todo arrancó cuando el periodista Gustavo Méndez le preguntó en vivo: “¿Es brava o no?”, y la One no dudó: “Obvio, mi amor, tiene más brotes que la soja”.

La charla fue subiendo de tono cuando le propusieron revivir el cruce más picante entre las dos figuras y la conductora, fiel a su estilo, ironizó sobre ese momento: “¿Qué no te metas, quién sos vos para no meterme? Pero, por favor, ¿sabés qué? Vamos a la pelea, por favor, ubicate”.

La pelea entre Moria Casán y Carolina “Pampita” Ardohain en el Bailando quedó grabada en la memoria de todos los fanáticos del show.

En ese momento, ambas se cuestionaron la forma en la que ponían puntajes a los participantes, el ida y vuelta se volvió cada vez más picante y dejó frases para el recuerdo.

Moria Casán recordó su cruce con Pampita en el Bailando (Foto: captura de eltrece).

“Conmigo no te metás“, ”¿Por qué no voy a meter con vos?“, ”¿Quién sos para que yo no me meta con vos", “¿Qué tenes sangre azul?“, ”Por favor, callate la boca”, “Yo también soy una señora de 45 años, soy una gran señora”, “Ridícula”, “Hace años que no me dejo ningunear por nadie”, entre otras frases.

“TIENE CARÁCTER, PERO ES VIOLENTA”: LA MIRADA DE MORIA CASÁN SOBRE PAMPITA

Tras su histórica pelea con Pampita, Moria Casán no dudó en comentar sobre el carácter de la modelo: “Estaba como loca, además la buchona era ella, cada tanto lo de ‘La Muqui’ lo dice ella, eso no se lo olvidó más, ese es su caballito de batalla para apelar a la victimización, es lo único que no se banca”.

Moria Casán recordó su cruce con Pampita en el Bailando (Foto: captura de eltrece).

La diva fue más allá: “Nadie la ataca, ella piensa que es un ataque, me dice a mí que por qué le pongo determinada nota a alguien... y bueno, si la quiso atropellar a la madre mi amor... tiene esos brotes, la agarró de los pelos a la Macedo, es brava pero tiene un carácter violento“.

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