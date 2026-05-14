Gladys “La Bomba” Tucumana volvió a convertirse en tendencia en Gran Hermano Generación Dorada por una situación que generó indignación en las redes sociales y desató un fuerte debate entre los fanáticos del reality.

Todo ocurrió mientras la cantante estaba amasando en la cocina de la casa más famosa del país. En medio de la preparación, La Bomba quiso comprobar si a la masa le faltaba sal, por lo que pellizcó un pedacito, se lo llevó a la boca y luego se chupó los dedos. Sin lavarse las manos, continuó manipulando la comida como si nada hubiera pasado.

Gran Hermano: Gladys “La Bomba” Tucumana hizo una polémica acción en la cocina (video de Telefe)

La escena no tardó en viralizarse en X, donde cientos de usuarios cuestionaron la higiene en la cocina y lanzaron filosos comentarios contra la artista.

“¿Así trabajarán en su negocio de empanadas?”, escribió un usuario. Otro comentó: “Qué asco. Encima dice ‘le falta un poquito de sal’ y procede a descargar la caja entera”.

También hubo quienes intentaron bajarle el tono a la polémica: “Qué sensibles. Ustedes van a comer todo el tiempo a restaurantes donde cocinan con cucarachas y ratas entre medio”, opinó una persona en defensa de la cantante.

Gran Hermano: Gladys “La Bomba” Tucumana hizo una polémica acción en la cocina (captura de X)

Las comparaciones con Sandra Priore, una de las participantes más polémicas de otra edición de Gran Hermano, no tardaron en aparecer. La exjugadora había quedado en el ojo de la tormenta por varios clips virales en la cocina, donde se la veía chupando cucharas y reutilizándolas o limpiando el piso con un repasador para luego seguir usándolo.

El video de Gladys rápidamente explotó en redes y volvió a instalar el debate sobre la higiene de los participantes dentro de la casa.