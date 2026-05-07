Moria Casán lo hizo de nuevo. En su programa La Mañana con Moria, la diva de la televisión argentina compartió el secreto que, según ella, garantiza salir bien en cualquier foto. Y, fiel a su estilo, lo hizo con una frase que no pasó desapercibida: “No hay que decir whisky, hay que decir poronga. Como el mate uruguayo, el porongo, en vez de decir con O decimos con A”.

La conductora recordó sus años dorados en el teatro y el cine, y cómo esa técnica la acompañó en las producciones más importantes. “Todo surgió con ‘Brujas’ (su éxito teatral), un día estábamos haciendo tapas de todas las mujeres para una revista, estaba la Aleandro y dice ‘chicas, la única manera que salgan bien en las fotos, porque si no tenés cara de nada es que digamos poronga’”, recordó.

Moria Casán te muestra su truco infalible para salir bien en las fotos (Foto: captura de eltrece).

Según la diva, la palabra mágica ayuda a abrir la boca y lograr una sonrisa natural, a diferencia del clásico “whisky” que, según ella, “te arrugás toda”. “No es ni cara de DNI, poronga”, remarcó desatando la risa de todos en el estudio.

QUÉ DIJO MORIA CASÁN DE LA NOMINACIÓN DE WANDA NARA EN LOS MARTÍN FIERRO

Tras escuchar los nombres de las conductoras que están nominadas con ella en la terna Labor en Conducción Femenina, Moria Casán ninguneó sin filtros a Wanda Nara: “Todas mujeres del espectáculo salvo alguna por ahí... igual está en el espectáculo, pero no tiene linaje atrás de trayectoria”.

Los nominados a los Martín Fierro de TV 2026 (Foto: Instagram/@telefe).

“Estamos hablando además, de quetodas estas personas(señala a todas las demás nominadas en la terna, menos a Wanda)hacemos programas diarios, en vivo, y no grabados. La señora Nara hace un programa, pero grabado”, agregó y remató con una frase que dejó en claro su postura: “El grabado tiene una gran diferencia, falla algo, cortás y volvés a repetir.El vivo es lo que da, mi amor, es sin red, es un papito, mamita, tenés impronta”.

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