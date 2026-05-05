De cara a una nueva edición de los Martín Fierro, Moria Casán volvió a ser noticia tras hacer un inesperado pedido que dejó a todos desconcertados. La ceremonia se celebrará el 18 de mayo en el Hilton Hotel y será transmitida por Telefe.

En ese contexto, la diva, nominada en la categoría Labor conducción femenina por La mañana con Moria, sorprendió al revelar que planea comunicarse con Luis Ventura, presidente de Aptra, para hacerle una propuesta poco habitual.

Moria Casán sorprendió con el pedido que le hará a Luis Ventura por los Martín Fierro (Captura de eltrece)

Moria Casán sorprendió con el pedido que le hará a Luis Ventura por los Martín Fierro

“Quiero comprar lugares para ir con la gente que quiero y quiero colaborar con el premio. Lo voy a llamar a Luis”, expresó en su programa de eltrece.

Luego, explicó el motivo detrás de su iniciativa: “Me gustaría ir con mis nietos. Dante me dijo que quiere ir”.

Lejos de quedarse ahí, Moria insistió en su idea: “Quiero aportar. Es muy caro ir”, lanzó, y enseguida sumó su clásico toque de humor: “Y para que le cambien el cloro a la pileta, que el agua estaba verde”.

Finalmente, cerró con una frase directa: “Quiero colaborar con Aptra”.

Moria Casán, nominada en los Martín Fierro

La conductora compite en una de las ternas más destacadas de la noche, Labor conducción femenina, junto a: