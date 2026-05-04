Luis Ventura no se guardó nada en su paso por el programa Lape Social Club de América TV. A días de los Martín Fierro, el periodista se metió de lleno en la discusión sobre quién merece el título de mejor conductora de la televisión argentina y sorprendió con su elección: Wanda Nara.

“Uy, se va a armar una con esto que voy a decir”, lanzó Ventura con una sonrisa pícara antes de dar su veredicto.

Y no esquivó el debate: “A Moria yo no la puedo dejar de votar. Verónica Lozano es muy buena, tiene años en esto. Mariana Fabbiani es historia, presencia y alcurnia familiar. Karina Mazzocco para mí está entre las tres mejores conductoras del país. Georgina Barbarossa está medio enojada con el Martín Fierro pero no se puede negar que es buena. Pero yo votaría a Wanda Nara”, sentenció.

Video: Lape Social Club / América TV

Por qué Luis Ventura eligió a Wanda Nara

El periodista explicó su decisión y fue directo: “Es la que más vende y eso no todo el mundo lo logra”. Así, Ventura puso el foco en el impacto mediático de Wanda, por encima de la trayectoria de otras figuras históricas.

Wanda Nara en MasterChef Celebrity. Foto: captura de Telefe.

La elección no pasó desapercibida, sobre todo después de las críticas de Moria Casán a Wanda Nara, a quien cuestionó por no tener la misma trayectoria que las otras nominadas y por conducir un programa grabado, algo que, según la diva, “no es lo mismo”.

Quiénes son las nominadas al Martín Fierro 2026 en Labor en Conducción Femenina

Moria Casán – La Mañana con Moria (El Trece)

Pamela David – Desayuno Americano (América)

Verónica Lozano – Cortá por Lozano y Chef al diván (Telefe)

Karina Mazzocco – A la Tarde (América)

Wanda Nara – MasterChef Celebrity (Telefe)

Mariana Fabbiani – DDM (América)

Georgina Barbarossa – A la Barbarossa (Telefe)



