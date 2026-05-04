Ángela Torres no esquivó la pregunta y se animó a contar detalles de su vida privada en pleno aire de Nadie Dice Nada, el programa de Luzu TV donde brilla como conductora desde mediados de 2025.

La artista, que suele mantener bajo perfil sobre su relación con Marcos Giles, fue sorprendida por sus compañeros con una consulta directa sobre la frecuencia sexual en pareja.

Lejos de ponerse incómoda o evitar el tema, Ángela respondió con total naturalidad y una sonrisa cómplice. “Tirando así a cinco...”, lanzó cuando le preguntaron cuántos días a la semana tenía relaciones con Giles.

La repregunta no tardó en llegar: “¿5 de 5?”. Y ella, entre risas y con picardía, confirmó: “Cinco de cinco, ¡sí!”.

La confesión de la cantante generó carcajadas y un clima distendido en el estudio, donde sus colegas aprovecharon para bromear sobre la complicidad y el gran momento que atraviesa la pareja.

La cantante lo dijo todo al aire de Luzu TV.

La confesión de Ángela Torres que se volvió viral

El ida y vuelta no tardó en explotar en redes sociales. El video del momento recorrió X (ex Twitter) e Instagram en minutos, y los usuarios celebraron la espontaneidad de Ángela y la buena onda que transmite en su rol de conductora.

La química con el equipo de Luzu TV y la frescura con la que abordó la pregunta dejaron en claro por qué el programa es uno de los más vistos del streaming argentino.

Para sus seguidores, este episodio es una muestra más del gran presente personal y profesional que vive la artista.

El presente de Ángela Torres y Marcos Giles

Desde que oficializaron su relación, Ángela Torres y Marcos Giles se muestran cada vez más unidos y no dudan en compartir momentos de su día a día en redes sociales, siempre con el humor y la complicidad que los caracteriza.

La pareja, apodada “Margelita” por sus fans, atraviesa un gran momento y no teme mostrarse acaramelada frente a las cámaras. La transparencia y el desparpajo de Ángela refuerzan el vínculo con su audiencia, que valora la sinceridad y la buena energía que despliega en cada aparición.