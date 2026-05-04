Luego de contar que Mirtha Legrand se recupera favorablemente y que el próximo sábado volvería a la conducción de su programa, actualmente a cargo de su nieta Juana Viale, Moria Casán sorprendió al aire al ventilar un picante chisme sobre la actriz.

Todo ocurrió en La Mañana con Moria, donde primero compartieron un tape de Viale en La Noche de Mirtha. Allí, Juana hablaba sobre la mejoría en la salud de su abuela y, además, lanzaba un filoso comentario hacia Andrea Frigerio por haberse bajado de la mesa ante la ausencia de la diva.

A partir de ese momento, Moria tomó la palabra y recordó una charla privada con Juana, vinculada a las críticas que recibió por su look en los Martín Fierro de la Moda. El asesor Fabián Medina Flores la había señalado como una de las peor vestidas de la ceremonia, en la que, paradójicamente, se llevó el Oro.

Moria Casán ventiló un picante chisme de Juana Viale en vivo (Foto de Movilpress y eltrece)

Moria Casán ventiló un picante chisme de Juana Viale en vivo

“Te doy el chisme mañanero del lunes. Estábamos en la tapa de Caras y me decía que estaba vampirizada, no por ir a un evento, sino por aguantarse el veneno del ambiente. Estaba indignada”, contó Casán.

Luego agregó: “Decía que todo el mundo vibra mal y me lo comentaba por el Martín Fierro de la Moda”.

“Me dijo que no podía creer que Fabián Medina Flores dijera que era la peor vestida. Lo va a invitar al programa”, sumó la conductora.

Por último, Moria cerró el relato asegurando que Juana Viale estaba muy molesta por el clima que se vivió en la fiesta de Aptra: “Estaba enojada con la vibra de la gente del Martín Fierro”.