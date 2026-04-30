Luego de que Yanina Latorre contara en SQP que Pampita se habría separado de Martín Pepa, Moria Casán abordó el tema en su programa La Mañana de Moria y lanzó una picante definición sobre el historial amoroso de Carolina Ardohain.

“Es muy dejada. No lo puedo creer”, disparó la One, sin filtros.

Fiel a su estilo irónico, Moria redobló la apuesta: “¿Carolina ‘Pampita’ Ardohain estás separada de Martín Pepa? Además, ellos tienen un contrato VIP ‘primero lo voy a decir yo, no voy a quedar como una cornuda. Si tenés otra minita guardala hasta que se sepa, pero a mí no me corneás más’. Es muy dejada Pampita. Muy dejada”.

MORIA CASÁN HABLÓ DE PAMPITA Y DEL “MODO ALCE” (captura de eltrece)

MORIA CASÁN HABLÓ DE PAMPITA Y DEL “MODO ALCE”

Luego, sumó otra frase que dio que hablar: “Empezamos con el modo alce. Aparece el alce y se complica. No digo que sea el caso de ella”, expresó, en alusión a las infidelidades que atravesaron relaciones pasadas de la modelo, como con Benjamín Vicuña y Roberto García Moritán.

En ese contexto, María Fernanda Callejón también opinó: “Pampita es la más dejada porque es la más codiciada. Los hombres se acercan a ella para eso (ganar fama). Es una humillación que te metan los cuernos”.

Por el momento, Pampita no rompió el silencio y la versión de separación del polista Martín Pepa crece con fuerza en los medios.