Yanina Latorre volvió a poner el foco en una de las separaciones más recordadas del espectáculo: la de Carolina “Pampita” Ardohain y Juan Pico Mónaco. Esta vez, lo hizo en Sálvese Quien Pueda, donde reveló una charla privada que tuvo años después con el extenista, y que cambió todo.

“Yo fui la que tuvo la primicia de la separación”, recordó Yanina, sobre aquel momento en el que confirmó la ruptura y recibió una fuerte reacción de ambos protagonistas. “Me putearon en todos los colores”, aseguró, sin filtros.

Sin embargo, el paso del tiempo trajo una sorpresa inesperada. Según contó, se reencontró con Mónaco en un aeropuerto, en un cruce casual que derivó en una conversación pendiente. “Me dijo: ‘te tengo que pedir perdón, era un momento malo de mi vida’”, relató la conductora en vivo.

Pampita y Pico Mónaco se separaron en enero.

Lejos de sostener el enojo, el extenista reconoció que la situación mediática lo había desbordado: “‘Me metí en una situación con Pampita, mediática. ¿Qué tenías la culpa vos si era verdad que estábamos separados?’”, fue la frase de Pico que más impactó a Yanina.

En ese sentido, también reflexionó sobre la actitud de Pampita frente a estos temas, deslizando que en ocasiones prefiere mantener el silencio, tal vez para intentar recomponer la relación o simplemente resguardar su intimidad.

Foto: Captura (América)

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TODA LA VERDAD SOBRE LA SEPARACIÓN DE PAMPITA Y MARTÍN PEPA: EL DATO CLAVE QUE ENCENDIÓ TODO

Yanina Latorre soltó una verdadera bomba en Sálvese Quien Pueda al hablar de los fuertes rumores de separación de Carolina “Pampita” Ardohain y Martín Pepa. Con su estilo frontal, la conductora reconstruyó en vivo cómo llegó a la información y por qué decidió contarla pese al silencio de los protagonistas.

“Me la voy a jugar como es mi estilo”, lanzó de entrada Yanina, anticipando una revelación fuerte. Según relató, todo surgió de manera inesperada tras cruzarse con una amiga cercana de Pampita, quien, sin darse cuenta, dejó escapar el dato clave. “Me dice: ‘desde que se separó…’ y siguió hablando como si nada. Para ella era un hecho”, explicó.

Lejos de repreguntar en ese momento para no generar incomodidad, la presentadora se quedó con la información resonando. Y entonces activó su protocolo habitual: chequear con los involucrados.

Foto: Instagram (@martinpepa1) Por: Fabiana Lopez

Yanina contó que intentó comunicarse varias veces con Pampita —a quien incluso le había dado su palabra en el pasado de consultar antes de dar información sensible—, pero no obtuvo respuesta: “Le escribí a las 4, a las 5, a las 6 y hoy a las 8 de la mañana. Me leyó, pero no me contestó”, reveló.

Luego fue por el otro protagonista de la historia. Consiguió el contacto de Martín Pepa, le escribió, y tampoco respondió. Ese doble silencio terminó de inclinar la balanza.

Para meter presión, Latorre decidió publicar el rumor en redes anticipando que tenía una separación importante en proceso de confirmación. Poco después, la periodista Paula Varela compartió el mismo rumor: “Uno más uno es dos”, cerró Yanina, dando a entender que ambas manejaban la misma información.

Pampita y Martín Pepa, ¿a un paso de confirmar la separación?