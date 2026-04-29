Yanina Latorre soltó una verdadera bomba en Sálvese Quien Pueda al hablar de los fuertes rumores de separación de Carolina “Pampita” Ardohain y Martín Pepa. Con su estilo frontal, la conductora reconstruyó en vivo cómo llegó a la información y por qué decidió contarla pese al silencio de los protagonistas.

“Me la voy a jugar como es mi estilo”, lanzó de entrada Yanina, anticipando una revelación fuerte. Según relató, todo surgió de manera inesperada tras cruzarse con una amiga cercana de Pampita, quien, sin darse cuenta, dejó escapar el dato clave. “Me dice: ‘desde que se separó…’ y siguió hablando como si nada. Para ella era un hecho”, explicó.

Lejos de repreguntar en ese momento para no generar incomodidad, la presentadora se quedó con la información resonando. Y entonces activó su protocolo habitual: chequear con los involucrados.

Foto: Instagram (@martinpepa1) Por: Fabiana Lopez

Yanina contó que intentó comunicarse varias veces con Pampita —a quien incluso le había dado su palabra en el pasado de consultar antes de dar información sensible—, pero no obtuvo respuesta: “Le escribí a las 4, a las 5, a las 6 y hoy a las 8 de la mañana. Me leyó, pero no me contestó”, reveló.

Luego fue por el otro protagonista de la historia. Consiguió el contacto de Martín Pepa, le escribió, y tampoco respondió. Ese doble silencio terminó de inclinar la balanza.

Para meter presión, Latorre decidió publicar el rumor en redes anticipando que tenía una separación importante en proceso de confirmación. Poco después, la periodista Paula Varela compartió el mismo rumor: “Uno más uno es dos”, cerró Yanina, dando a entender que ambas manejaban la misma información.

Pampita y Martín Pepa, ¿a un paso de confirmar la separación?

Foto: Captura (@yanilatorre)

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YANINA LATORRE, EN ALERTA POR UNA SEPARACIÓN BOMBA: EL NOMBRE QUE SE FILTRÓ Y EL DILEMA QUE LA TIENE EN VILO

Yanina Latorre volvió a encender las alarmas del mundo del espectáculo con un enigmático mensaje que dejó entrever una separación de alto perfil, pero también su propio dilema a la hora de contarla.

Fiel a su estilo, la conductora de Sálvese Quien Pueda suele manejar información delicada con una regla clara: ir directo a la fuente antes de hacerla pública. Sin embargo, no siempre es fácil sostener esa postura cuando la primicia quema en las manos.

Esta vez, fue la propia Yanina quien compartió su incertidumbre en sus redes sociales. Sin dar nombres, dejó en claro que se trata de figuras muy conocidas y que la situación la pone en una encrucijada: “Tengo una separación grosa”, escribió en posteo que subió a Instagram Stories, y sumó que la mujer involucrada no le responde, lo que aumenta su duda sobre cómo proceder.

Foto: Instagram (@yanilatorre) Por: Fabiana Lopez

“¿Qué hago? Cuando contás y no le consultás, se enoja. Y cuando le preguntás, no contesta“, agregó la presentadora del programa de América, visiblemente molesta.

El dato más concreto llegó horas después de la mano de Paula Varela: “Pampita y Pepa estarían separados. Él, en este momento está viajando y ella tendría un viaje en mayo”, expresó la panelista de Intrusos.

Y cerró: “Mañana cuento más. Consulte a ambos y aún no responden. Pero me dicen que es de hace unos días. Ambos mantiene fotos juntos en las redes”.

¿Qué pasa entre Pampita y Martín Pepa?