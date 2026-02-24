En medio de su reciente mudanza, Carolina “Pampita” Ardohain sorprendió al revelar que tomó una firme decisión para proteger su intimidad y la de su familia. La conductora contó en LAM que presentó una medida cautelar con un objetivo muy concreto: evitar que se difundan imágenes o datos de su nuevo hogar.

“Les quiero contar algo ahora que me estoy mudando. Me estuvo ayudando Fernando Burlando y sacamos una medida para que, ya que me estoy mudando a mi nuevo domicilio, que de acá a futuro no me entrevisten en la puerta de mi casa, no muestren imágenes de la puerta de mi casa, no digan en qué barrio estoy, ni en qué calle estoy”, expresó.

El motivo principal, según detalló, es la tranquilidad de sus hijos y su entorno. “Un poco para cuidar la seguridad de mi familia. Me da alivio estar en un domicilio donde nadie sepa que yo vivo en esa cuadra. Me da alivio que mis hijos entren y salgan y no los estén filmando”, confesó.

Foto: Instagram (@pampitaoficial)

Además, dejó en claro que no tiene problema en enfrentar a la prensa en ámbitos públicos, pero sí pone un límite en su vida privada: “Yo siempre trabajo, así que me pueden encontrar en la puerta de cualquier trabajo y yo siempre doy la cara para cualquier tema. No me tienen que estar esperando en la puerta. No me tienen que estar persiguiendo”, afirmó.

Con preocupación, Pampita insistió en la importancia de preservar la ubicación de su nuevo hogar: “Está bueno que la gente no sepa en qué barrio vivo ni en qué cuadra. Después de lo que pasó (le robaron en su casa de Barrio Parque en septiembre de 2025), buscar todas las maneras de sentirnos todos seguros y protegidos”, señaló.

Pampita: “Me estuvo ayudando Fernando Burlando y sacamos una medida para que, ya que me estoy mudando a mi nuevo domicilio, que de acá a futuro no me entrevisten en la puerta de mi casa, no muestren imágenes de la puerta de mi casa, no digan en qué barrio estoy, ni en qué calle estoy”.

Y cerró con un deseo tan claro como contundente: “Espero que no nos estén filmando en la nueva casa donde nos mudamos. Y que los malhechores tampoco lo sepan”.

Foto: Captura de X (@fedeflowersok) Por: Fabiana Lopez

Foto: Captura de X (@fedeflowersok) Por: Fabiana Lopez





Foto: Captura de X (@fedeflowersok) Por: Fabiana Lopez

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

LAS IMÁGENES DE PAMPITA DEJANDO SU CASA DE BARRIO PARQUE Y EL MOTIVO QUE LA LLEVÓ A TOMAR LA DRÁSTICA DECISIÓN

Barrio Parque amaneció revolucionado. Mientras todas las miradas estaban puestas en la casa de Mirtha Legrand —que se prepara para recibir nada menos que 73 invitados para su cumpleaños—, a media cuadra otro movimiento sorprendió a vecinos y cronistas: Carolina “Pampita” Ardohain se está mudando.

La primicia la dieron en Desayuno Americano, cuando el móvil interrumpió la programación: un camión de mudanza estacionado en la puerta confirmaba el último momento. Minutos antes, Carolina había salido apurada de la propiedad: “Se está mudando Pampita en este momento de Barrio Parque”, lanzaron en vivo, generando revuelo inmediato.

Según contaron en el ciclo, la determinación no sería casual. El entorno de la modelo asegura que la inseguridad fue el detonante. Hace pocos meses, Pampita sufrió un robo impactante: delincuentes ingresaron de madrugada, permanecieron cerca de 20 minutos dentro de la propiedad y hasta cargaron dos autos en la puerta mientras ella estaba de viaje.

Foto: Captura (América)

Aunque no hubo violencia directa contra la familia, las imágenes de las cámaras internas —que no trascendieron por pedido expreso de la top— serían “brutales”. Cinco hombres moviéndose con total impunidad dentro de su casa. Una escena que, aseguran, dejó una sensación imposible de revertir.

Si bien logró recuperar dos celulares con fotos de su hija —los objetos más valiosos para ella—, el episodio dejó más preguntas que respuestas. Lo cierto es que Pampita habría priorizado la tranquilidad de sus hijos y la propia después del susto, la sensación de vulnerabilidad habría sido determinante para decirle adiós a uno de los barrios más exclusivos de Buenos Aires.