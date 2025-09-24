El robo a la casa de Pampita sacudió al mundo del espectáculo y dejó al descubierto la audacia de un grupo comando que, durante el fin de semana, irrumpió en su domicilio y se llevó una impresionante cantidad de objetos de lujo.

La Policía de la Ciudad realizó un allanamiento clave que terminó con la detención de ocho personas vinculadas al asalto. En el operativo, los efectivos recuperaron una gran cantidad de pertenencias personales y artículos exclusivos de la modelo, que evidencian tanto el alto valor del botín como la precisión con la que los delincuentes planificaron el golpe.

Entre los artículos recuperados se destacan una mochila pañalera de Guess, un bolso de viaje “Boston” marrón de Gucci y una cartera Gucci de terciopelo rojo con el clásico logo dorado. También apareció el icónico bolso Lady Dior negro con detalles dorados y el bolso Roxbury Drive de Louis Vuitton.

El botín incluía además un pequeño joyero con pulseras, anillos y alianzas en su caja original, y una valija repleta de bolsos de mano, lo que muestra la magnitud del robo y el objetivo claro de los delincuentes: llevarse lo más valioso y exclusivo.

La investigación reveló que los asaltantes no solo buscaban objetos de lujo, sino también pertenencias personales de la modelo. Entre lo recuperado, se encontraron un set de aros marrones de Bershka, un estuche con lentes Rayban, los lentes Chloe Willis de estilo aviador y varios modelos de la colaboración “Infinit By Pampita”.

Además, apareció una loción corporal Velvet Petals Shimmer, confirmando que los ladrones se llevaron hasta los detalles más íntimos y personales de Pampita.

En el allanamiento, la Policía secuestró gorras, guantes negros, handies, dinero, documentación y pasamontañas, elementos que muestran la preparación y organización del grupo para cometer el asalto.

El operativo dejó al descubierto la sofisticación del golpe y la logística detrás del robo, mientras la causa sigue abierta y no se descarta que pueda haber más involucrados.

La recuperación de los objetos trajo algo de alivio a Pampita, pero el caso sigue generando impacto y mantiene en vilo a todo el ambiente del espectáculo.

