La participación de Leticia Siciliani en el rodaje de El Hilo Rojo, el drama erótico que desencadenó en el romance entre China Suárez y Benjamín Vicuña en el final de su matrimonio con Pampita, la colocó en el lugar de testigo privilegiada del escándalo sucedido a finales de 2015.

“Compartí con la China. Es una compañeraza, amorosa, Nos llevamos súper bien”, arrancó la actriz en La Mañana con Moria.

Con buena onda continuó precisando sus anécdotas en el drama erótico que protagonizó Benjamín Vicuña: “Nos fuimos de viaje con la peli y fuimos a filmar a Colombia y ahí estábamos todos los días juntas y nos divertimos un montón. Nos llevamos bárbaro”.

Las mejores fotos del estreno de El hilo rojo (Fotos: Movilpress).

“De vez en cuando nos intercambiamos algún mensaje por Instagram. No tengo relación, pero fue una compañera espectacular”, remató.

Cuando Pampita encontró a Vicuña y la China en el motorhome

Hasta que Moria Casán casán mencionó el escándalo del motorhome: “¿Vos viste a la China con la manta de Nepal y la palta?“.

“No”, replicó entre risas incómodas.

Con cara de pícara aclaró: “Yo ese día no estaba”.

“Lo único que vi fue por la tele”, cerró Leticia Siciliani sobre el momento en que Pampita aseguró haber sentido “olor a sexo y transpiración” al encontrar a la China Suárez compartir el motorhome con Benjamín Vicuña.