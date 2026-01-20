Mientras atraviesa una intensa temporada laboral, Leticia Siciliani no logra escapar del revuelo mediático que tiene como protagonistas a su hermana Griselda Siciliani y Luciano Castro. El escándalo, que estalló durante el verano con audios, chats y versiones de infidelidad, la salpicó de lleno, aunque ella intente mantenerse al margen de la polémica.

Sin embargo, al ser consultada por un notero de Intrusos sobre los recientes dichos de Sabrina Rojas, Leticia fue contundente y dejó en claro que hay un límite que no está dispuesta a dejar pasar: “No hablo de ella ni de nadie en particular, pero cualquier persona que hable mal de mi hermana, que diga algo que no es, que mienta, que diga cosas que no me gusten, es como si se metiera conmigo”, disparó, sin rodeos.

Más allá del enojo, Leticia también mostró su costado más sensible y reconoció que la situación la afecta desde lo emocional: “Me da fiaca que (Griselda y Luciano) estén pasando por esto, más allá de sentirme mal si la veo mal a ella”, confesó, dejando en evidencia su preocupación por el momento que atraviesa su hermana.

En otro tramo de la charla, Leticia Siciliani respaldó la postura de Griselda de alejarse del foco mediático y no seguir alimentando el escándalo: “Pienso que Griselda ya habló demasiado y está perfecto que en este momento elija no hablar“.

“No tiene nada más que decir y tampoco tiene obligación de estar hablando de su vida privada”, afirmó. Y concluyó: “Eligió hablar en un momento que lo sintió”.

"QUÉ VERGÜENZA": EL DURÍSIMO COMENTARIO DE LETICIA SICILIANI CONTRA LUCIANO CASTRO TRAS EL ENGAÑO A GRISELDA

El escándalo que sacude a Luciano Castro y Griselda Siciliani sigue sumando capítulos y, esta vez, quien rompió el silencio fue Leticia Siciliani, la hermana de la actriz.

Consultada por el momento que atraviesa la pareja en medio de las versiones de engaño y crisis, Leticia fue clara: “Es la intimidad de Lu y a mi hermana no le gusta hablar de su intimidad, menos voy a hablar yo de la de ella”, dijo en una nota a A la tarde.

Por otro lado, sobre los rumores de separación, la joven lo tomó con humor: ”Al menos yo no me enteré”, aseguró, intentando bajar la espuma sobre una ruptura definitiva.

Sin embargo, cuando la charla giró hacia el comportamiento de Castro, la entrevistada lanzó una frase que no pasó desapercibida: “No podría decirle nada más que ‘qué vergüenza’. Nada más”.

Griselda Siciliani: “A Luciano no podría decirle nada más que ‘qué vergüenza’. Nada más”.

Por último, Leticia no ocultó su opinión después de que su propio cuñado se haya definido como ‘un patético’ por sus acciones: "Y sí, ¿qué va a decir? Era hora que lo dijera. Esto es para reír y decirle ‘¿cómo se te ocurre, hermano?’”, cerró, sincera.