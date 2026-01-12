Luciano Castro, quien este lunes reconoció que Griselda Siciliani estaba muy enojada con él, tomó una decisión drástica en redes sociales y desactivó los comentarios en su cuenta de Instagram.

El gesto no fue sencillo para el actor, ya que en esa plataforma reúne casi dos millones de seguidores y suele utilizarla de manera activa para promocionar distintas marcas y proyectos.

Este lunes 12 de enero, en una entrevista con Puro Show en Mar del Plata, el actor habló como pocas veces de su relación, del error que cometió y del enojo de su pareja.

Luciano Castro desactivó los comentarios en su cuenta de Instagram.

QUÉ DIJO LUCIANO CASTRO SOBRE GRISELDA SICILIANI

“Está enojadísima, muy enojada. Sé que está enojadísima. Me lo dice todo el tiempo”, dijo Castro.

Luciano Castro con Puro Show en Mar del Plata. Foto: Captura (eltrece)

“No es enojadísima de reto, no me levanta la voz, nada. Está enojada en base a ‘¿Cómo podés ser tan bol...? ¿Cómo podés exponerme como me exponés? ¿Cómo podés no cuidarme?’. Eso es letal en una pareja”, siguió.

Luciano Castro y Griselda Siciliani. (Foto: Instagram / griseldasiciliani)

Y cerró, a flor de piel: “Estoy angustiadísimo“.