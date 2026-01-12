En medio del escándalo que envuelve a Luciano Castro, el nombre de Tamara Bella apareció como posible tercera en discordia. La información fue brindada por Fernanda Iglesias en Puro Show el pasado viernes y la propia Bella se comunicó para desmentir un romance con el actor.

Tamara mandó un audio a Puro Show ese mismo día: “A Luciano Castro lo conozco sólo del colegio”. Este lunes, sin embargo, las cámaras de SQP (que es conducido por Sabrina Rojas) fueron a buscar a Bella para preguntarle por la pareja de Griselda Siciliani.

“Sí, nos conocemos, también a Sabrina (Rojas), porque nuestros hijos van al mismo colegio”, dijo Tamara y agregó ante la consulta del cronista de Sálvese Quien Pueda. “Pasa que Pilar es tan chico que nos cruzamos, empecé a entrenar y me lo he cruzado en el gimnasio”.

Tamara Bella con SQP. Captura: América TV

QUÉ DICE EL NUEVO AUDIO DE LUCIANO CASTRO

La semana pasada, Fernanda Iglesias sacó a la luz un audio de WhatsApp que Luciano Castro le envió a Sarah, una joven que conoció en España.

Fernanda Iglesias (captura de pantalla de eltrece)

Ahora, la panelista de Puro Show aseguró que estaría circulando un nuevo y escandaloso audio del actor.

“Tengo otro chisme: hay un audio que tiene una chica donde él le llora y le dice: ‘por favor, sigámonos viendo, la voy a dejar a Griselda’”, lanzó Fernanda Iglesias, dejando atónitos a sus compañeros de eltrece con la explosiva versión.