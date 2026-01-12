El esfuerzo de Luciano Castro por minimizar los daños que le provocó a Griselda Siciliani luego de la filtración de sus audios coqueteando con una danesa es enorme, pero podría no ser suficiente para preservar su relación.

“Hasta el domingo Luciano tenía la situación controlada. Pero Marcela Tauro dio a entender en Infama que Luciano tiene a otra que frecuenta en la vida cotidiana”, contó Santiago Sposato.

Entonces precisó que la mujer en cuestión “es una empresaria” que se llama Valeria, que es “la dueña de la casa donde él grabó la publicidad que todavía está al aire de un antialérgico”.

Foto: Instagram (@griseldasiciliani)

“Y se habla de otra chica más también”, deslizó en alusión a Tamara Bella, con quien habría mantenido “varios encuentros”, continuó el periodista de A la Tarde.

En ese punto enfatizó: “Esto a Siciliani no le gustó nada, porque dijo, una te banco. Ya en tres, cuatro días otra no te banco”.

“Yo creo que está más cerca de la ruptura que de seguir la relación”, se la jugó el panelista.

Luciano Castro contra las cuerdas

Como aficionado al boxeo, por estas horas Castro sabe que está contra las cuerdas, aguantando los golpes en las redes sociales, los medios y en privado.

Sarah Borrell, la actriz que Luciano Castro sedujo a espaldas de Griselda Siciliani. (@sarah.borrell)

“Luciano está dolido, por eso sale a exponer todo el arrepentimiento que siente”, reveló Alejandro Castelo.

Luciano Castro acorralado por Griselda Siciliani

“Está con la sensación de perder a la mujer que quiere, por eso él sale a decir que Griselda es el amor de su vida y descarta a las otras parejas”, cerraron en A la Tarde sobre Luciano Castro.