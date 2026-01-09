El comienzo de 2026 para Luciano Castro fue muy diferente al que él hubiera imaginado, y luego de que Sarah Borrell revelara los detalles de sus coqueteos, ahora se supo que Tamara Bella sería la famosa con la que también habría estado.

Al igual que sucedió con la danesa de 28 años, fue Fernanda Iglesias quien sacó a la luz la identidad de la mujer en cuestión: “En Pilar, donde viven, el rumor es que Luciano tendría encuentros con Tamara”.

Irónica, la periodista de Puro Show aclaró: “No son relaciones sexo afectivas, porque no sé si hay afecto”.

Tamara Bella. (Foto: @tamibellatb)

Y contó lo que Bella le dejó a entrever, que se conocieron “como padres del colegio” de sus respectivos hijos y que “los encuentros los habría tenido antes de Griselda Siciliani”.

“No salgo con hombres con novia”, fue el textual de Tamara.

Qué dijo Tamara Bella sobre su vínculo con Luciano Castro

Más allá de la ambigüedad de la modelo en su diálogo con Fernanda Iglesias, más tarde Nancy Duré contó qué le dijo a ella Tamara: “Yo no confirmé nada”.

En ese contexto, Duré recordó que “el modus operandi” de Castro es que “él dice que está soltero”.

Al final, fue Tamara Bella quien aclaró todo en un mensaje de voz: “A Luciano Castro lo conozco sólo del colegio”.

“Tengo buena onda con él, como con todos los otros papás. De ahí a que hayamos salido... No”, se desmarcó de la polémica.